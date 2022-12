Carlo Bailo: «Pian piano, il nostro paese sta prendendo forma»

BIANZE’ - “Pian piano anche il nostro paesino sta prendendo la sua forma”: con queste parole il sindaco Carlo Bailo esordisce quando gli chiediamo di farci un bilancio dei vari lavori pubblici effettuati durante l’anno 2022 che sta per concludersi.

Alcuni di questi gli ultimi programmati del 2022, già presenti nel programma politico presentato a fine 2021, sono ancora in corso d’opera proprio in questi giorni, vale a dire la sistemazione di via Tronzano con la manutenzione straordinaria e la realizzazione di un impianto fotovoltaico alla casa di riposo. “Per quanto riguarda via Tronzano i lavori sono stati divisi in due tranches: una lo scorso anno da settembre 2021 a gennaio 2022 quando è stato realizzato il marciapiede nella parte verso il consorzio agrario, la seconda attualmente in corso da novembre 2022 con l’intervento nella parte opposta, verso le abitazioni e i condomini, che pensiamo possa esser ultimata per febbraio/marzo 2023 – spiega il sindaco Carlo Bailo – interventi, questi, volti ad abbellire l’ingresso del nostro paese, ma soprattutto rispecchiano le norme per la messa in sicurezza del pedone e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”. Inoltre, visti gli ultimi temporali estivi di forte intensità che hanno colpito il paese nei mesi scorsi, sono state introdotte nuove caditoie per cercare di portare via più acqua piovana possibile.

Per quanto riguarda la casa di riposo cavalier Terzago, sono in corso interventi di manutenzione straordinaria della facciata a nord che rimane sempre in ombra e della facciata principale con il balcone e il terrazzo centrale che avevano bisogno di una sistemazione; sul tetto della struttura è invece stata posizionata la linea VITA che verrà utilizzata per l’installazione, nelle prossime settimane, di un nuovo impianto fotovoltaico per cercare di ridurre il consumo energetico, anche in funzione dell’introduzione dell’impianto di condizionamento che verrà installato nella struttura.

Guardando ai mesi passati, invece, è stato presentato in Regione e poi realizzato il secondo lotto di piantumazione di radicanti riguardante il programma di riqualificazione della Fossa zona casa di riposo, inoltre grazie alla Fondazione CRT il comune ha ricevuto un contributo per la realizzazione di sette pannelli storici che narrano la storia della Fossa e che sono stati posizionati vicini ai ponti storici, in modo tale che tutti abbiano la possibilità di conoscere la storia dello storico fontanile. Per quanto riguarda il programma Urban Forestry linea Green del comune, sempre in collaborazione con la Regione Piemonte, sono stati piantumati 23 alberi: 12 querce nostrane in piazza Unità d’Italia vale a dire il piazzale delle giostre e 11 aceri campestri in zona campo sportivo. Sempre nel 2022 e precisamente nel mese di luglio, sono stati fatti dei lavori di asfaltatura di via Alfieri con la messa in sicurezza dei tombini.

“Altri due progetti molto importanti sono stati la riqualificazione del parco giochi Piantale con la messa in posa di nuovi giochi per i nostri bambini e ragazzi e di una nuova staccionata in eco plastica – continua poi Bailo – e il progetto di risparmio energetico della illuminazione pubblica: quest’anno abbiamo terminato la prima fase della conversione dell’illuminazione al LED proprio nell’ottica del risparmio energetico e, se proprio debbo dirla tutta, meno male che abbiamo avviato i lavori, in quanto visti i tempi di crisi energetica, se non fossimo partiti in tempo, non so come avremmo potuto sostenere le spese energetiche. Per quanto riguarda la seconda fase, inizierà entro la primavera del 2023”.

“Nel mese di maggio abbiamo anche realizzato e posizionato sulle rotonde di ingresso del paese gli emblemi istituzionali del comune – aggiunge ancora – anche se purtroppo abbiamo notato che la scritta non si vede nelle ore notturne e quindi a breve effettueremo una modifica per renderla più visibile”.

Nell’ ottica della pubblica sicurezza, nel mese di aprile è stato implementato il servizio di video sorveglianza con l’installazione di nuove telecamere e di nuovi lettori targa, sia all’interno del paese che nella frazione Moletto: tutto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri di Livorno Ferraris per individuare i punti sensibili: cosa che si è rivelata utile in molti casi di infrazioni che si sono verificati negli ultimi mesi, perchè le telecamere hanno fornito informazioni utili alle forze dell’ordine. Durante le vacanze estive 2022 anche le scuole sono state oggetto di manutenzione straordinaria ed ammodernamento in collaborazione con l’istituto comprensivo di Tronzano: sono state installate due linee internet, una a banda ultra larga Fibra e il suo backup in banda larga, grazie all’associazione Senza fili e senza confini a cui il comune è associato. Così facendo le scuole sono state trasformate in scuole digitali perché in ogni classe è stata installata una lavagna LIM per migliorare la didattica.

“Considerando che il 2022 è stato un anno non ancora libero dal Covid, dilaniato dalla guerra in Ucraina con la crisi energetica che ne è conseguita, tanti sono stati i lavori fatti lavorando a 360° per cercare di migliorare il più possibile il nostro paese in ogni settore. Per il prossimo anno abbiamo in cantiere altri lavori sempre secondo il nostro programma politico presentato ai Bianzinesi nel 2019 – conclude infine il primo cittadino – sperando in un anno migliore, faccio a tutti i miei compaesani un caro augurio di buone feste!”.