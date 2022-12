Viaggio nel nuovo centro Alzheimer: «Malati e famiglie non si sentiranno più soli» - FOTO E VIDEO

Un mondo reale, fatto di percorsi protetti nel giardino, di erbe aromatiche, di fiori colorati, di magnolie solenni. E un mondo virtuale nel quale il paziente, che sta perdendo o che ha perso la memoria del passato, possa ritrovare l'eco di esperienze quotidiane: la sosta al bar, un'attività manuale da svolgere davanti al caminetto acceso, la visione di un film, semplici esercizi di ginnastica dolce, per arrivare a un viaggio in treno o ad attività di rilassamento su una poltrona vibroacustica, le immagini prodotte dalle fibre ottiche, i colori e i suoni. Luoghi e sensazioni che consentano al malato di Alzheimer, di riconoscere esperienze familiari, aiutandolo a mantenere serenità e tranquillità e a rallentare quel decadimento cognitivo che caratterizza la malattie e che, al momento, non è arrestabile in alcun modo.

In Piemonte, secondo i dati della Regione, sono 90mila i malati di Alzheimer: persone che, un giorno dopo l'altro, perdono la cognizione di sé e del mondo che li circonda fino a precipitare in un black out nel quale anche l'intervento sanitario e assistenziale è difficile da coordinare.

E' pensando all'esperienza quotidiana dei malati e delle loro famiglie che, nel 2018, è nato il progetto del centro Alzheimer Le Magnolie realizzato dalla Fondazione Crv con un investimento di tre milioni di euro. Un centro totalmente innovativo, dotato dei più avanzati presidi per la gestione non farmacologica del malato e che è stato inaugurato nella giornata di mercoledì 21 dicembre.

Gestito da Cometa Assistenza, il centro è frutto della rifunzionalizzazione della storica Villa Bertinetti tra via Tripoli e via Massaua: a pieno regime potrà ospitare fino a 25 persone malate di Alzheimer, impiegando una dozzina di operatori tra Oss, terapisti occupazionali, medici e personale amministrativo. Alla sua realizzazione hanno lavorato ditte vercellesi - dallo studio Inglese Maggia per la progettazione, ad Alba Tetti general contractor per la ristrutturazione - ed esperti nazionali del settore, su tutti Generali Arredamento che ha curato le dotazioni interne.

«Il risultato - spiega il presidente della Fondazione Crv, Aldo Casalini - è uno spazio di assoluta eccellenza che Vercelli potrà mettere a disposizione di malati e famiglie sapendo che qui le persone non saranno mai sole e troveranno strutture d'avanguardia, assistenza qualificata, presidi medico sanitari innovativi, oltre all'appoggio del terzo settore, dal momento che qui avrà sede l'Associazione vercellese malati di Alzheimer alla quale sono state concesse in comodato due ampie sale nei piani alti della struttura».

A spiegare l'integrazione tra ambiente interno ed esterno è Gian Paolo Bucchioni, di Generali Arredamento: il giardino, dominato da otto imponenti magnolie, è stato adattato con pavimentazione antitrauma, spazi per le erbe aromatiche, per i fiori per la possibilità di svolgere piccoli esercizi fisici e o di passeggiare lungo percorsi sicuri.

A piano terra gli spazi di accoglienza e incontro: corridoi che hanno i nomi delle vie e delle piazze principali, una saletta con bancone e tavoli come al bar, una zona con i tavoli per le attività che aiutino a mantenere un legame con il mondo del quale si sta perdendo cognizione. Poi la sala grande con lo spazio cinema e le incredibili salette che simulano in tutto la stazione ferroviaria e un vagone del treno.

«Sono locali studiati in tutto - spiega Bucchioni - per rafforzare le residue competenze cognitive, gestendo anche gli eventuali stati di agitazione o di oppositività del paziente senza dover far ricorso a farmaci». Poltrona vibracustica, tubo a bolle, fibre ottiche sono tutti presidi medico terapeutici ai quali si può accedere con prescrizione medica.

Ai piani superiori si trovano la sala mensa, gli spazi di socializzazione, la reception, sale e salette destinate a far lavorare piccoli gruppi di persone. Salendo, oltre agli spazi per Avma, ci sono l'ambulatorio e lo studio medico e, recuperando l'antica torretta della villa, locali tecnici, spazi per il personale, una cucina. Tutto quel che serve, interconnesso da un'area ascensori e montacarichi che rende gli spazi accessibili a chiunque.

«Contiamo di avviare al più presto il percorso di accreditamento e di convenzionamento con l'Asl - spiega Raffaele Raviglione, presidente del gruppo Cometa che gestirà la struttura tramite Cometa Assistenza -. L'idea è di fornire un servizio che vada dalle 8 o le 8,30 del mattino, fino alle 18,30 per coprire l'intero arco della giornata lavorativa dei familiari. Una dozzina gli operatori che saranno impiegati e che verranno formati specificamente per questa tipologia di assistenza».

L'obiettivo è partire al più presto con un servizio di qualità attento ai bisogni della persone, come hanno ricordato tutte le autorità presenti in rappresentanza dell'intero territorio. Con l'avanzare della vita media, del resto, l'esperienza della malattia e del decadimento cognitivo degli anziani tocca una platea sempre più vasta di persone. «L'Alzheimer cambia la vita dei malati ma anche delle famiglie - ha detto il vice sindaco Massimo Simion, facendo cenno anche all'esperienza direttamente vissuta con un congiunto - E' un percorso personale di grande sofferenza, nel quale non si trova mai un equilibrio perché la malattia progredisce in modo imprevedibile, mettendo a dura prova anche chi si prende cura del malato».

A ricordare i numeri dell'invecchiamento e gli investimenti che la sanità sta facendo nel settore sono il consigliere regionale Alessandro Stecco e la manager Asl Eva Colombo mentre è Nando Lombardi, presidente del CdA della Fondazione che diede il via al progetto, a ripercorrere le principali finalità dell'investimento.

Prima della benedizione impartita dall'Arcivescovo Marco Arnolfo, è il presidente Casalini ad annunciare l'avvio di un altro grande progetto socio assistenziale della Fondazione Crv: «Il 16 dicembre, davanti al notaio, è stato costituito a favore della Fondazione il diritto di superficie sul terreno comunale della Cascina Reffo, al rione Concordia, dove sorgerà il centro per soggetti autistici». Prima pietra di un altro investimento che vede enti pubblici e privati lavorare gomito a gomito per rispondere alle esigenze di socio assistenza della società di oggi e domani.