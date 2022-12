E' la notte dei desideri: Profumo in sella per l'Esercito di cuori

E' la "notte dei desideri" che chiude idealmente la raccolta fondi lanciata dall'associazione Esercito di cuori e destinata all'acquisto di un polisonnigrafo pediatrico per monitorare le apnee notturne dei bambini piccolissimi. Una strumentazione che, in Piemonte, è finora presente solo al Regina Margherita di Torino. Dotando il reparto di Pediatria del Sant'Andrea di questo apparecchio, i bimbi che dovranno essere monitorati - e ovviamente anche i genitori - potranno evitare faticose trasferte nel capoluogo.

Dalle 20 sarà la ciclista Samantha Profumo a dare il proprio contributo all'evento nell'evento, pedalare alla Palestra DreamFit di via Cassini a Vercelli per 12 ore consecutive, in sella a una bici da corsa fissata su un ciclomulino. Per tutte le 12 ore dell'impresa, sarà possibile sostenere Profumo passando dalla palestra e pedalando sulle bici da indoor cycling, passare a lasciare il proprio contributo, seguire l'impresa attraverso la app di ciclismo virtuale zwift. E, se ci fosse bisogno di dare un po' di pepe alla serata, accanto alla finalità benefica c'è anche la sfida sportiva: l'obiettivo di Profumo, infatti, è di superare il record stabilito nel 2020 dall'eporediese Paola Gianotti che pedalò per 366 Km e raccolse 5mila euro da trasformare in mascherine per gli ospedali torinesi.

Così, chi lo desidera, potrà anche fare una propria previsione sul numero di chilometri che Profumo riuscirà a percorrere. «Passate a trovarci in palestra»: è l'invito dell'Esercito di cuori: che la notte dei desideri possa realizzarsi dipende dall'impegno di tutti.