Santhià: un regalo... buono

SANTHIA’ - Un buono regalo in aiuto alle famiglie in difficoltà nel periodo natalizio: è questa l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale santhiatese che ha posto la propria attenzione sui più piccoli, appartenenti alle famiglie meno abbienti.

Infatti, come gli anni scorsi, il comune in collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nel sociale Banco Solidale, Caritas e SOSMOM Santhià, consegnerà un buono regalo a ciascun bambino che potrà essere utilizzato nei negozi di giocattoli di Santhià aderenti all'iniziativa come Cartolibreria Santhiatese, Cartoleria Digitalissimo e Maternity.

“Un grosso grazie alle varie associazioni, elemento essenziale del nostro tessuto sociale, oltre che alle attività che hanno aderito all’iniziativa – commenta l’assessore alle politiche sociali Claudia Ulliana - questo progetto vuole regalare uguaglianza agli occhi di Babbo Natale, facendo vivere un momento di gioia e spensieratezza anche per queste famiglie e per questi bambini, nella Notte di Natale”.