Torino, i Costardi Bros riaprono il "Caffè San Carlo"

E' firmata dai vercellesi Manuel e Christian Costardi la riapertura della caffetteria e bistrot "Caffè San Carlo" storico locale del capoluogo torinese.

A distanza di due anni dalla chiusura, oggi, 20 dicembre, il salotto buono di Torino riscopre uno dei suoi locali storici nella piazza del Caval 'd Brons e lo fa con uno spazio rinnovato e legato a doppio filo con le Gallerie d’Italia.

Una gran bella notizia per la città sabauda e motivo di orgoglio anche per Vercelli: Christian Costardi aveva dato qualche anticipazione con un post sulla sua pagina del 22 maggio scorso: «Siamo stati in silenzio per un anno, abbiamo lavorato al programma "Gallerie d'Italia" di Intesa SanPaolo in piazza San Carlo a Torino, senza far rumore e finalmente possiamo condividere con gioia questo nuovo progetto che ci vede coinvolti, nel cuore pulsante di una città che amiamo».