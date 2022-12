Titoli su cui investire: il trend attuale per l’indice tecnologico del Nasdaq

Il momento d’oro per il NASDAQ 100 si è interrotto bruscamente, durante questo 2022, ma questo non significa che non vi siano nel settore tecnologico delle ragioni per cui investire, giocando di astuzia e conoscendo bene la materia su cui si ha intenzione di speculare.

In realtà proprio a causa del trend attuale, l’indice potrebbe presto avere una nuova opportunità di risalita, fino a tornare alle migliori performance a cui tutti noi abbiamo assistito tra il 2018 e la prima parte del 2021, quando le nubi non si potevano ancora scorgere e per il Nasdaq le cose sembravano andare a gonfie vele, in termini di borsa valori.

La crisi per il settore tecnologico interessa più livelli e diversi settori

Il rally del mercato azionario ha subito gravi danni questa settimana sulla scia di una prospettiva aggressiva della Fed e di dati economici deboli che hanno sollevato timori che la Federal Reserve porterà l'economia in recessione. L'indice Nasdaq e S&P 500 ha chiuso la settimana al di sotto delle medie mobili a 50 giorni. Le azioni Megacap rimangono un freno per i principali indici, in particolare Apple (AAPL) e Tesla (TSLA), con le azioni TSLA che precipitano verso nuovi minimi del mercato ribassista. Amazon.com (AMZN) e Google Parent Alphabet (GOOGL) non sono troppo lontani dai loro minimi. Microsoft non ha perso troppo durante la settimana, ma è scesa dalla linea dei 200 giorni. Nvidia (NVDA), che aveva fatto parte di un rimbalzo del chip, è scesa al ribasso, tornando al di sotto del supporto chiave.

Ma i megacap non nascondono la forza sottostante. La maggior parte delle azioni che avevano lanciato segnali di acquisto negli ultimi giorni e settimane sono andate a sud. Anche i settori di punta hanno sofferto. Insulet (PODD), Commercial Metals (CMC), Elf Beauty (ELF), Peabody Energy (BTU) e il gigante Dow Jones Caterpillar (CAT) stanno reggendo relativamente bene. Nessuno è perseguibile in questo momento, tuttavia. Gli investitori dovrebbero diffidare dall'effettuare acquisti nel mercato attuale, ma concentrarsi sulla riduzione dell'esposizione e sulla creazione di liste di controllo.

La situazione odierna inerente al mercato azionario: azione di rimbalzo

Il rally del mercato azionario è salito alle stelle martedì mattina, ma poi si è svenduto, chiudendo la settimana con forti perdite. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1,7% nel trading di borsa della scorsa settimana. L'indice S&P 500 perde il 2,1%. Il composito Nasdaq è crollato del 2,7%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha ceduto il 2,4%.

Azioni da tenere d’occhio nell’immediato

Le azioni Apple, titano tecnologico di Dow Jones, hanno ceduto il 5,4% durante la settimana, a 134,51. L'AAPL ha superato i minimi di ottobre-novembre, con il minimo del mercato ribassista di giugno di 129,04 in rialzo. Il componente Dow Microsoft è sceso dello 0,3% a 244,69, ma dopo essere sceso da 263,92 martedì mattina quando si è imbattuto nella linea dei 200 giorni.

Il titolo Amazon è sceso solo dell'1,4% a 87,66, ma è crollato dai massimi settimanali di 96,25 per chiudere vicino al minimo del mercato ribassista del 9 novembre di 85,87.

Le azioni di Google sono crollate del 2,8%, invertendo il ribasso rispetto ai massimi di martedì. Nvidia ha superato la sua linea di 50 giorni all'inizio della settimana, ma ha chiuso con un calo del 2,5%.

Il titolo Tesla è stato il grande perdente, scendendo del 16,1% a 150,23, il minimo da novembre 2020. È stato il peggior calo settimanale dal crollo del Covid nel marzo 2020. Le preoccupazioni sulla domanda cinese, le ultime vendite di azioni TSLA di Elon Musk e l'attenzione di Musk su Twitter stanno tutti pesando sulle azioni. Tesla costruirà un nuovo stabilimento automobilistico nel nord-est del Messico, ha riferito Bloomberg venerdì sera, con un annuncio probabilmente nei prossimi giorni. Non è chiaro quali veicoli la fabbrica possa produrre. Uno stabilimento in Messico offrirebbe costi relativamente inferiori rispetto agli stabilimenti Tesla di Fremont, Austin e Berlino, pur rimanendo vicino agli Stati Uniti.