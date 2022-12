Un uomo al telefono: “Suo nipote ha avuto un incidente, mi dia oro e denaro”

Truffa sventata da una 90enne della Valsessera. Stando alle informazioni raccolte, la pensionata sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che le avrebbe riferito che il nipote fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e si trovasse al Pronto Soccorso in condizioni gravi. Avrebbe aggiunto che erano necessari denaro e oro per il pagamento delle spese mediche.

Insospettita dalla strana richiesta, la donna gli avrebbe comunicato che si sarebbe messa in contatto con i familiari per l'accertamento della verità. A quelle parole, lo sconosciuto ha concluso la chiamata. Sul fatto ora indagano i Carabinieri.