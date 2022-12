Furto sulla tomba dell'ex assessore Raineri

Neanche il piccolo cimitero dei Cappuccini, rione nel quale la famiglia Raineri vive e al quale Andrea era legatissimo, è esente da tristi episodi di furti e vandalismi, purtroppo.«Il giorno del funerale è stato posto sulla sua tomba un portavaso di vetro bianco su cui era stata dipinta l'immagine del "tira Joebi che l'balon l'è l'nos" emblema dei Cappuccini donato dagli amici del Carnevale - scrive la mamma dell'ex assessore -. Quel portavaso è sempre stato al suo posto, sempre con piccole piante fiorite: oggi a mezzogiorno non c'era più, sparito con il vaso malandato di ciclamini che dovevo buttare. Ho pianto, di rabbia, quel vaso era importante, doveva rimanere lì al suo posto dove era stato posato a nome delle persone che amavano Andrea».

«Restituite il portavaso donato dagli amici del Carnevale per la tomba di Andrea»: l'appello, affidato a Facebook è di Chiara Fontana, mamma dell'ex assessore Raineri, morto all'improvviso nel gennaio del 2019 a soli 41 anni.

Un gesto inqualificabile che ha riempito di dolore e amarezza tutta la famiglia. «Non riusciamo a capire perché ci siano in giro individui che fanno cose come questa, perché... che senso ha? - si chiede la signora -. Per favore, se chi lo ha preso legge questo post, rimedi al danno fatto e lo riporti sulla tomba di Andrea».

Un episodio purtroppo comune, quello dei furti di vasi, portavasi, lampade votive e oggetti posti sulle tombe a ricordo dei defunti. E non solo nei cimiteri cittadini. Qualche anno fa, proprio nel periodo natalizio, era stata un'altra mamma, quella del piccolo Francesco Barbonaglia - che aveva perso la vita nel 2007, sul pullman che riportava i bimbi a Stroppiana dopo una gita scolastica - a denunciare il furto del piccolo presepe che, ogni anno, portava sulla tomba del bimbo durante il periodo delle feste.