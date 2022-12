Loro Piana "adotta" la V Moda dell'Ipsia Magni: visite e workshop

Sono riprese le attività del progetto “Adotta una scuola”, avviato l’anno scorso dall’azienda Loro Piana con l’Ipia Magni di Borgosesia. La classe “adottata”, la quinta dell’indirizzo Moda, ha già partecipato a due uscite. Il 14 ottobre è stata a Milano in visita alla sede Loro Piana in via Moscova in occasione dell’evento Les Journées Particulières con il quale ogni due anni le maison del gruppo LMVH aprono le porte al pubblico per rendere omaggio ai propri savoir-faire d’eccellenza.

Ritorno nel capoluogo milanese anche il 17 novembre: le 11 studentesse con i loro docenti sono state infatti invitate al teatro Gaber per “Show ME”, evento organizzato ancora una volta dal gruppo LVMH, di cui Loro Piana fa parte, per sensibilizzare e valorizzare i mestieri d'eccellenza. Con la quinta Moda erano presenti anche classi provenienti da tutta Italia che partecipano al progetto “Adotta una scuola”. Sul palco, in un alternarsi di performance che hanno messo in campo arti diverse, i marchi del gruppo si sono raccontati al pubblico, dove spiccavano – oltre a tanti giovani – anche personaggi noti del mondo dell’alta moda.

Il “viaggio” delle ragazze dell’Ipsia Magni proseguirà ora con un programma di workshop mirato a formare competenze professionali e abilità che saranno utili nel mondo del lavoro, e in particolare nel settore del prodotto finito di lusso. Il 19 dicembre sarà la volta della visita dello Store Loro Piana di Romagnano; a gennaio si svolgerà un workshop in azienda sul controllo qualità, a marzo un workshop sulla sostenibilità ambientale, il 19 aprile un incontro su come effettuare un colloquio di lavoro e come scrivere un curriculum efficace, infine a maggio un workshop su controllo qualità e sviluppo prodotto finito.

Loro Piana ha aderito al progetto “Adotta una scuola”, realizzato da Altagamma in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, perché l’Italia ha bisogno di nuovi talenti del “saper fare” e del “ben fatto”. Questa iniziativa mira a ridurre il divario tra insegnamento e competenze che le aziende ricercano, stabilendo una sinergia concreta e strutturata tra le imprese di eccellenza del Made in Italy e alcuni tra i migliori istituti d’istruzione secondaria tecnica e professionale. Avviato nell’anno scolastico 2021-2022 “Adotta una scuola” si fonda, dunque, sulla stretta collaborazione tra azienda e scuola in tutte le fasi della stesura dell’offerta formativa, dalla definizione dei contenuti alla predisposizione dei materiali didattici, dalle visite aziendali a workshop ed esperienze di stage. In questo progetto sperimentale biennale, che coinvolge centinaia di studenti delle classi dell’ultimo biennio, Loro Piana ha avviato la partnership con l’IPIA Magni di Borgosesia con l’obiettivo di trasmettere l’heritage della maison alla classe IV dell’indirizzo moda e di formare abili esperti di prodotto finito, diventando i primi artigiani del territorio ad avere una formazione a 360 gradi sui prodotti Loro Piana.