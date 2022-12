Pallacanestro femminile Vercelli, risultati di Under 17 e Under 15

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

Campionato Under 17 - 1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 1^ giornata di ritorno - Sabato 17 dicembre 2022 - ad Alice Castello - ore 15,00 – Palestra Comunale

Pallacanestro Femminile Vercelli - College Borgomanero 85-31

(Parziali: 26-10; 46-19: 63-23)

Tabellino PFV: Dikrane 4; Dipace 12: Giorgi 12; Bari H. 4; Nicolotti 2; Barbero 4; Giuliani 6; Matteja 2; Momo M. 11; Rizzato 14; Pintonello 2; Prinetti 12. All.re Javier Adipe Alsina.

Agevole vittoria per la Under 17 della PFV che s’impone, in casa, contro College Borgomanero per 85-31, al termine di una partita praticamente senza storia, condotta sempre dalle padrone di casa.

Queste ultime avevano avuto problemi d’organico in settimana, a causa dell’epidemia influenzale che imperversa, ma sono state integrate da giocatrici degli altri gruppi giovanili della PFV, che hanno egregiamente sopperito alle assenze.

Inoltre la capitana Elisa Matteja si è infortunata ad un braccio dopo pochi minuti, ed ha dovuto abbandonare la gara per raggiungere l’ospedale, dove le è stata riscontrata una lussazione.

La gara, come detto, è sempre stata condotta dalla PFV che, già al termine del primo periodo aveva ipotecato la vittoria, portandosi sul 26-10.

Nel secondo quarto il vantaggio delle vercellesi saliva a 46-19 e la partita poteva andare in archivio, stante la consistenza delle avversarie, ancora alle prime armi.

Nel secondo tempo vi era una sorta di passerella per tutte le giocatrici di casa, tra le quali è da registrare l’esordio in Under 17 di Bari Hanaa (4 p.ti) del 2008 ed il gradito ritorno sul campo, dopo un periodo sabbatico, di Matilde Momo (11) del 2007 in doppia cifra con Dipace, Giorgi, Prinetti (tutte 12) e Rizzato (14).

Ottimo supporto hanno dato le altre componenti la squadra quali Dikrane (4), Nicolotti (2), Barbero (4), Giuliani (6) Pintonello (2) oltre all’infortunata Matteja (2) finché è stata in campo

Ancora un buon risultato, dunque, per coach Javier Adipe Alsina che avvicina la sua squadra alla qualificazione alla seconda fase per il titolo regionale, con una freccia in più al suo arco costituita dal rientro di Matilde Momo, in attesa di conoscere le condizioni della capitana Matteja, infortunatasi oggi.

Prossima gara l’8 gennaio 2023 alle 18.00 in trasferta, contro le capo classifica dell’Arona Basket, incontro sulla carta molto difficile.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

3 GIORNATA – di ritorno - Domenica 18 dicembre 2022– a Novara – Pala Don Bosco – ore 17,30

Novara Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 73-24

(Parziali: 13-7; 33-11; 54-20)

Tabellino PFV: Dipace 4; Torazzo; Haxhiasi 2; Fall D.; Nicosia 5; Dikrane 7; Prinetti 2; Fall A.; Panelli 4. All.re Gianfranco Anastasio

Sonora sconfitta a Novara per le Under 15 della PFV che tornano con un pesante 73-24 sulla groppa, frutto di una partita non giocata all’altezza delle proprie possibilità, sia pur contro un’avversaria certamente più forte, rispetto alla quale, però, la differenza nel punteggio rimediata all’andata (-20) forse rispecchiava meglio il divario tecnico far le due formazioni.

La PFV ha dovuto fare i conti ancora una volta con le solite carenze di organico, provocate dall’influenza imperante, per cui – come al solito – non è stato possibile giocare secondo le consuete modalità e con le rotazioni abituali, rese impossibili dal numero ridotto di giocatrici a disposizione.

Anche in questa circostanza, infatti, mancavano Cavalli, Bari e Francese, ed altre giocatrici, pur scese in campo, non erano in perfette condizioni fisiche.

A sopperire alle assenze sono state inoltre chiamate, dall’under 14 (2009), Sofia Panelli e Awa Fall che, peraltro, ben si sono comportate con le “colleghe” più grandi.

Ciò non toglie, però, che le ragazze di Gianfranco Anastasio, questa volta, abbiano disputato una partita sottotono, assolutamente carente in attacco laddove si è raccolta la miseria di 24 punti, mai raggiungendo la doppia cifra in nessuno dei quattro quarti disputati, chiusi con i seguenti (non certo esaltanti) parziali: 13-7; 20-4; 21-9; 19-4. E’ chiaro che con questa ridottissima capacità offensiva non ci sia stato nulla da fare contro chi, dall’altra parte, la palla la buttava dentro con frequenza decisamente maggiore.

Ora il campionato osserverà la sospensione per le festività natalizie e si tornerà in campo il 15.1.2023 a Vercelli, al Palapiacco alle 15.30, contro Basket Venaria, nella speranza che l’epidemia influenzale sia almeno un po’ calata e la squadra possa andare in panchina se non al completo, almeno con 10/11 giocatrici a disposizione del coach.

CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone A

5^ giornata di andata - Domenica 18.12.2022– a Vercelli – Palapiacco – ore 15,15re 9,30

Pallacanestro Femminile Vercelli - Basket Castellamonte RINVIATA

( parziali: )

Tabellino PFV: Balzaretti; Rigolone; Monaco; Tripolini; Stile; Bari S. ; LaHMIDI; Alilou; Triberti; Ferraris; Appezzo; Pavia. All.re Davide Simone

La gara è stata rinviata su richiesta della società Basket Castellamonte, in quanto la stessa non aveva la disponibilità del numero minimo di cinque giocatrici per poter iniziare la partita.

La dirigenza PFV ha prestato il consenso alla richiesta, per cui la gara verrà disputata in data da concordarsi fra le due società.