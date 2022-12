Rotaract Vercelli a favore favore dell’Associazione Oncologica Pediatrica

Cosa c’è di meglio della tradizionale tombolata per prepararsi alle festività e scambiarsi gli auguri di Natale? Una tombola benefica!

Se in molte case italiane nelle prossime settimane il gioco napoletano ritornerà a caratterizzare i pranzi e le cene in famiglia; la scorsa domenica 18 dicembre, al Circolo Ricreativo di via G. Ferraris, grazie all’impegno dei soci del Rotaract Club Vercelli e alla generosità di alcuni produttori e commercianti vercellesi, ha preso luogo una conviviale natalizia davvero speciale.

Il pretesto della tombola è infatti servito alla raccolta fondi in favore dell’Associazione Oncologica Pediatrica (A.O.P.).

Nata nel 2017, A.O.P. è stata fondata nel nostro territorio da genitori che hanno vissuto in prima persona la malattia oncologica del proprio figlio. Oggi l’associazione offre un generoso supporto al reparto di oncologia dell’ospedale Regina Margherita di Torino attraverso la donazione di attrezzature e materiali utili ad alleviare le sofferenze di bimbi che si trovano costretti ad affrontare l’incubo di un tumore infantile. Inoltre, dato che ospedale torinese rimane oggi l’unica struttura di riferimento per un grande areale geografico, l’A.O.P. ha come obiettivo anche l’assistenza delle famiglie, offrendo loro ospitalità in un alloggio e organizzando attività di svago da fare insieme ai loro piccoli.

«Il fine ultimo del nostro Club Service è quello di intercettare particolari esigenze, metterci in ascolto e impegnarci al fine di essere concretamente d’aiuto. Per tutti noi l’attività di service risulta ancora più corroborante quando troviamo l’appoggio di altre realtà del territorio che decidono di partecipare alla causa – commenta Luca Martinotti, presidente del RAC Vercelli – Per questo, tengo a ringraziare di cuore e a nome di tutto il Club la Società Agricola B.E.S. (vino), Apicoltura L’ape Maya (miele e derivati), il Centro Ottico Reverchon (occhiali da vista e da sole), il centro sportivo polifunzionale New Gold Gym, l’agenzia viaggi Penny Tour Vercelli, il negozio di prodotti di design L’Emiliano Vercelli e la gioielleria Biondi per aver messo a disposizione dell’attività benefica la loro generosità. Un grande grazie anche a tutti gli ospiti (soci e non) per aver partecipato così numerosi e per aver contribuito a rendere davvero magico il nostro appuntamento natalizio»

La serata del gruppo di giovani vercellesi è stata infine impreziosita dall’ingresso nel club di due nuove socie: Rebecca Baldo (24 anni di Prarolo, studentessa di giurisprudenza) e Lucrezia Paggio (27 anni di Vercelli, Project Manager nel campo delle installazioni d’arte).