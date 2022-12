Ordine dei Architetti: incontro di formazione sul disaster management

Ha affrontato il tema della responsabilità del professionista come tramite tra le Istituzioni e gli enti che organizzano eventi di qualsiasi natura, in ogni luogo (all’aperto come al chiuso) nei vari periodi dell’anno, la parte formativa dell'annuale Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Architetti della provincia di Vercelli. Un tema particolarmente sensibile” soprattutto in zone come il vercellese, che si è trovato, nel 2010 ad affrontare i fatti tragici di San Germano.

Da allora sono state molte le evoluzioni normative e altrettanto complesso il “corpus” di collegati amministrativi che il professionista deve conoscere in ogni dettaglio per poter essere utile e, proprio per questo, il Consiglio dell’Ordine ha invitato come relatori due personalità tecniche di particolare e riconosciuta competenza: l’architetto Gianfranco Messina, conosciutissimo disaster manager, e il funzionario di Prefettura Francesco Crosio, a sua volta esperto in disaster management.

I numerosi architetti intervenuti hanno ascoltato con viva attenzione relazioni molto connotate anche da riferimenti pratici reputati utilissimi nell’attività quotidiana, con particolare riferimento a problemi di grande attualità come “il rischio e i meccanismi di mitigazione”, oppure “le attività di protezione civile con i fattori di possibile coinvolgimento nella professione di architetto” per esplorare, infine, nell’intervento di Messina, la “resilienza e l’importanza della pianificazione”.

A Crosio è toccato approfondire il tema: ”aspetti di protezione civile nella pianificazione di eventi a rilevante impatto ambientale”.

Un pomeriggio denso di contenuti che ha stimolato il dibattito tra i molti partecipanti e i relatori: «di particolare significato - si legge in una nota dell'Ordine - il fatto che numerosi colleghi siano anche amministratori locali, cioè tra le figure maggiormente coinvolte nel processo autorizzativo di ogni singola occasione di pubblico spettacolo, così come di emergenze ambientali, ed abbiano quindi potuto portare il contributo derivante da esperienze sul campo».

Al termine dell’incontro, si è proceduto all’Assemblea ordinaria che ha approvato il bilancio dell’esercizio che si conclude. Ai lavori hanno portato i saluti, a nome del Comune di Vercelli, l’assessore alla Protezione Civile, Giancarlo Locarni e il presidente della Provincia, Davide Gilardino.