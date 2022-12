Quando la Pro Vercelli aveva un portiere argentino

Una foto storica, eseguita al Robbiano/Piola, si collega indirettamente con il trionfo dell'Argentina al Mondiale 2022: il campionissimo Omar Sivori (con la Nazionale argentina vinse la Coppa Americas 1957 e da allenatore ottenne la qualificazione ai Mondiali del 1974) ripreso insieme a Martino Camposeo. Stagione 1963-64, con la Pro Vercelli in serie D. Camposeo validissimo portiere, poi protagonista con l'Ivrea, proveniva dalla Juventus, da cui era giunto in prestito per contribuire a risollevare le sorti delle bianche casacche appena retrocesse dalla serie C. Disputò un buon campionato raccogliendo 30 presenze, subendo 29 reti. La Pro agguantò la salvezza con il 15° posto, l'ultimo valido per mantenere la categoria.