Bustine di droga lanciate dentro al cortile del carcere

Diversi quantitativi di sostanza stupefacente, cocaina e hashish, sono stati sequestrati nella Casa circondariale di Vercelli dal personale di Polizia Penitenziaria dopo i controlli nelle aree perimetrali delle mura di cinta e dei cortili passeggi.

A dare la notizia è Mario Corvino, vice segretario regionale per il Piemonte del Sappe: «In più occasioni il personale ha bloccato la sostanza illecita lanciata da persone ignote dall’esterno del carcere - spiega -. È sempre grazie all’alta professionalità dei Baschi Azzurri di Vercelli che ancora una volta si è riusciti a garantire la sicurezza interna dell’istituto. Anche il rinvenimento di quantitativi di sostanza stupefacente, così come le aggressioni al personale, sta facendo statistica e senza un immediato intervento dell’amministrazione sarà sempre più difficile garantire la legalità e la sicurezza all’interno dei penitenziari italiani. La pur significativa carenza organica del penitenziario viene colmata dalla grande professionalità degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria».

Il segretario generale del Sappe, Donato Capece ricorda che la «Polizia Penitenziaria è impegnata nell’attività di contrasto all’introduzione di telefoni cellulari ed alla diffusione della droga nei penitenziari per adulti e minori».

Per il Sappe «è urgente e non più differibile trovare soluzioni al personale di Polizia Penitenziaria che opera, sotto organico e con mille difficoltà, nel carcere di Vercelli e nonostante tutto garantisce al meglio i compiti di sicurezza»: per questo il primo Sindacato della Polizia torna a sollecitare un intervento dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria.