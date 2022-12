Bianzè: Unitrè in festa con i nonni della casa di riposo

BIANZE’ – E’ stato un sabato pomeriggio di festa per gli anziani della casa di riposo cavalier Terzago: la sezione locale dell’Unitrè, infatti, ha pensato a qualcosa di speciale per addolcire le feste natalizie agli ospiti della struttura e la presidente Rita Lorena Fassone insieme ad una rappresentanza del direttivo hanno trascorso alcune ore in loro compagnia facendo sentire loro l’affetto e la vicinanza, offrendo del materiale da utilizzare per le attività ricreative pomeridiane e panettoni per festeggiare il Natale.

“A perfezionare l’atmosfera natalizia, insieme a noi è stata presente anche la corale Santa Cecilia che ha cantato alcuni brani che i nonnini hanno dimostrato di apprezzare con grande emozione e partecipazione – commenta Rita Fassione – con questa iniziativa chiudiamo l’anno in attesa di ritrovarci a gennaio con le nuove iniziative. Non dimenticate di seguire il programma delle lezioni visitando il sito: www.unitrebianze.it”.