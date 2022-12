Jiujitsu Fijlkam: Pietro Ferrero si conferma campione italiano

Ancora una successo per Pietro Ferrero e la Pro Vercelli Bjj: sabato 17 dicembre al Palafijlkam di Ostia si è svolto il campionato italiano di Jiujitsu Fijlkam 2022 e Ferrero, allenato dal maestro Roberto Lai, si è imposto per il secondo anno consecutivo confermandosi campione Italiano nella under 18 meno 81 chili.

Al campionato erano presenti tutte le maggiori società italiane con circa 700 atleti in gara, nella location delle grandi occasioni, il palazzetto federale.

Tre incontri consecutivi nelle finali vinti per ko, prima del termine consegnano la vittoria all'atleta vercellese. Due soffocamenti e una chiave al polso garantiscono la posizione più alta del podio.