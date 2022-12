Engas Hockey Vercelli fuori dalla WSE Cup, sconfitta dagli spagnoli del Lleida per 5-2.

Sfuma il sogno europeo per Engas Hockey Vercelli, battuta per 5 a 2 dal Lleida. HV si classifica al secondo posto nel gruppo E per aver prevalso ai tiri diretti con il Noisy ieri (tiri diretti disputati proprio per definire la classifica in caso di un eventuale pari punti fra le due a fine girone, come poi accaduto con il risultato maturato oggi). L’Engas non passa il turno perché non si trova fra le tre migliori seconde . Evidente oggi un comprensibilissimo calo fisico della squadra di Crudeli, costretta dall’assenza di un titolare di peso come Oruste a giocare sempre col medesimo quintetto, aspetto che si rivelato determinante in negativo. La prova di volontà e attaccamento c’è stata e i giocatori hanno lottato sino alla fine, ma le forze non si improvvisano, ancora di più con un avversario meritevole e degno come il Lleida (che si era imposto anche sui francesi) e che ha disputato oggi una partita in crescendo. Nota a margine meritano i tifosi di HV in trasferta a Noisy Le Grand che hanno sostenuto a squarciagola la squadra per tutti i cinquanta minuti.

Prossimo appuntamento con HV mercoledì 21 dicembre per l’ultima di andata di regular season in cui al Palapregnolato sarà ospite il Bassano. Occasione anche per fare del bene con la raccolta giocattoli (tranne peluche) attiva davanti al palazzetto dalle 19 in favore dell’Associazione Oncologia pediatrica ODV, a cui sarà devoluto anche il ricavato della panissata organizzata sempre davanti al palazzetto.

Sintesi primo tempo : l’Engas parte subito in modo aggressivo, attaccando con continuità. Nei primi minuti il Lleida viene schiacciato nella propria metà campo e si affida a sortite in ripartenza. Dopo cinque primi, gli spagnoli riescono ad esprimersi al pari dei vercellesi e la partita è in equilibrio a livello d’intensità e iniziativa con continue azioni e cambi di fronte da ambo i lati. Il sedicesimo è il minuto in cui il match si sblocca con due reti: prima è il Lleida a portarsi in vantaggio con una ripartenza che innesca un tiro respinto da Verona, sulla sua sua respinta si avventa Duch Vidal che insacca con un tapin vincente. Passano solo quindici secondi e HV pareggia su contropiede con un bel diagonale di Canet dalla fascia sinistra. Segue una fase equilibrata, come la maggior parte della frazione, poi a sei minuti dalla prima sirena, il Lleida va in vantaggio con un forte tiro dalla metà campo destra di Folguera Castells. Vercelli reagisce producendo molto e creando più chance, ma si va a riposo sul 2-1 per gli spagnoli. Falli: Lleida 7, HV 5.

Sintesi secondo tempo : dagli spogliatoi esce meglio il Lleida, almeno per i primi tre minuti della ripresa. HV risponde in quelli successivi mettendo in pista più azioni. Segue una fase simile alla maggioranza del primo tempo, ossia con rovesciamenti di fronte continui. A quindici dalla fine, è il Lleida ad allungare sul 3 a 1 con un altro tapin su respinta di Verona; stavolta realizzato dalla fascia sinistra da Selva Cristia. Evidenti le difficoltà fisiche dell’Engas, privo di Oruste e, ancor di più, di cambi e conseguenti forze fresche. Nonostante ciò, il Vercelli lotta e, a dieci dal termine, costringe il Lleida al proprio decimo fallo di squadra. Neves batte e realizza il tiro diretto, riportando la squadra a -1. Gli spagnoli, però, ritrovano presto la via della rete su azione, ancora con Selva Cristia. HV dimostra voglia e attaccamento, costruendo altre azioni ma, sempre costretta sul medesimo quintetto, non può che subire la maggior freschezza di un avversario già di suo valido. E così, a cinque dal termine il Lleida si porta sul 5 a 2 con Badia Font. Crudeli, a poco da termine, mette in pista Zucchiatti e Loguercio, ma nulla può cambiare: il Lleida vince il girone, HV è seconda ad un punto, insufficiente per qualificarsi fra le tre migliori seconde dei cinque gruppi di WSE Cup.

Formazioni: Finques Prats CE Lleida: Deitg Fabrega fra i pali, Cañellas Martin (C), Paiva, Vives, Duch Vidal, Aragones Ferreres, Selva Cristia, Badia Font, Folguera Castells, Codony Güell. Allenatore: Felip Folguera. Engas Hockey Vercelli: Verona in porta, Brusa, Oruste, Tataranni (C) ,Zucchetti, Raffa, Zucchiatti, Neves, Loguercio, Canet, Raffa. Allenatore : Roberto Crudeli

Arbitri: Joaquim Pinto e Paulo Almeida

RETI 1°T -9’40 Duch Vidal (L) 1-0; -9’25 Canet (HV) 1-1; -6’01 Folguera Castells (L) 2-1. 2°T -15’01 Selva Cristia (L) 3-1; -10’51 Neves (HV) 3-2; -8’41 Selva Cristia (L) 4-2; -5’15 Badia Font (L) 5-2

Computo falli finale : Lleida 12, HV 9