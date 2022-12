Alice, la magia del presepe meccanico dei "ragazzi" del rione Avate - FOTO

In questo magico momento dell'anno tanti borghi italiani, piccoli e meno piccoli, si animano di un'atmosfera che sa di festa e di antiche tradizioni.

Il presepe, soprattutto, è un’usanza antichissima per celebrare la natività di Gesù, da sempre tradizione molto sentita in Italia. Un’usanza che risale al 1220, quando San Francesco d’Assisi ricreò per la prima volta la scena della Natività all’interno di una grotta a Greccio, nel Lazio.