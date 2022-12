WSE Cup - Engas Hockey Vercelli vince ai tiri diretti con il Noisy Le Grand (tempi regolamentari 5-5)

Engas Hockey Vercelli si impone nel suo debutto in WSE Cup ai tiri diretti con il padroni di casa del Noisy. I tempi regolamentari (che fanno fede per l’attribuzione dei punti nel girone) sono terminati 5 a 5, dopo una partita trascinante e vivissima . HV prima è andata sotto, poi per più volte è stata a +1, sempre raggiunta dai francesi. Peccato per un tiro diretto e un rigore sbagliati, ma poco si può rimproverare alla squadra di Crudeli priva di un titolare di peso come Oruste e che comunque ha messo in pista una reazione di carattere e forza dopo la prestazione spenta di Lodi.

Ai fini della classifica finale del girone che verrà composta domani, nel confronto di oggi si sono battuti i tiri diretti, allo scopo di poter stabilire la seconda del girone. L’ultimo tiro diretto realizzato da parte di Zucchetti vale per HV il secondo posto provvisorio perchè ieri il Noisy ha perso con il Lleida per 4 a 5 .

In classifica avanti c’è il Lleida a 3 punti, poi HV ad 1 e Noisy (ormai escluso avendo perso con entrambe) ad 1. Per HV domani importante vincere con gli spagnoli per essere prima nel girone ed essere così certa della qualificazione, altrimenti sarà seconda ad un punto e il ripescaggio potrebbe essere improbabile.

Sintesi primo tempo: frazione combattutissima e densa, in cui entrambe le squadre costruiscono con continuità, con HV a farlo un po’ di più dei padroni di casa. Dopo cinque minuti, Neves è atterrato in area e gli arbitri concedono il rigore alla formazione piemontese. Lo stesso Portoghese lo batte, ma senza successo. Due minuti dopo, punizione di prima per il Noisy, di cui si incarica Avondo che non trasforma, colpendo la traversa. Quando mancano dodici minuti alla prima sirena, Canet viene sanzionato con cartellino blu . Da Costa batte il tiro diretto senza trasformare, poi l’Engas riesce a tenere nei minuti di powerplay a favore dei padroni di casa. Dal ventesimo a fine frazione, il match regala emozioni continue. Prima è il Noisy ad andare in vantaggio con un tiro dalla media distanza di Antunes che si insacca alla sinistra di Verona. HV reagisce immediatamente, prima con una grande occasione per Neves poi, una manciata di secondi a seguire, con il pareggio firmato dallo stesso portoghese su ripartenza con un bel pallonetto. Poco dopo, cartellino blu per Barbe del Noisy. L’occasione per l’allungo è immediata col tiro diretto, però fallito da Tataranni. Non c’è tempo per rammaricarsi, perché HV sfrutta il vantaggio numerico con Canet che da sotto porta, dopo un’azione collettiva, porta HV in vantaggio. Dopo cinque secondi, il Noisy va sul due pari con un tiro potente di Dias dalla fascia destra. Trascorre solo mezzo minuto e Canet va ancora in rete, anche lui con un diagonale dalla destra. Il primo tempo si conclude sul 2-3 a favore dei vercellesi. Lottatissimo, basti il numero dei falli commessi a rendere l’idea: 7 Noisy e 6 HV.

Sintesi secondo tempo : dopo meno di tre minuti, il Noisy pareggia con una ripartenza molto veloce, conclusa in gol da Barbe. I francesi premono, soprattutto con Avondo dalla sinistra, Verona para bene più volte su di lui. HV è cinica e riesce a riportarsi in vantaggio al decimo con una bella conclusione di Neves dalla sinistra: siamo 3 a 4. Al sedicesimo, Noisy compie il decimo fallo di squadra : Neves batte il tiro diretto molto angolato sulla destra, ma il portiere gli nega la rete, anche sul seguente tentativo su sua ribattuta. Gol mancato, gol subìto: immediatamente il Noisy pareggia con un tiro da appena fuori area di Da Costa. L’Engas risponde subito costruendo iniziative e il nuovo vantaggio giunge dopo un minuto e mezzo, ancora a firma di Neves, a concludere un’azione corale. A meno di due minuti da termine, dopo avere premuto in attacco, nuovo pareggio del Noisy con Dias. Le emozioni non finiscono: a trentanove secondi dal termine, l’Engas commette il proprio decimo fallo di squadra. Avondo batte il tiro diretto, con Verona che effettua una parata superba a salvare il 5 pari su cui si concludono i tempi regolamentari.

TABELLINO

Formazioni CS Noisy Le Grand 7 Antunes, 11 Barbe, 28 Da Costa, 55 Dias, , 77 Pujol, 86 Avondo, 88 Dos Santos, 10 Boyaeau. Allenatore: Nasciimento Delgado Engas Hockey Vercelli: Verona in porta, Brusa, Oruste; Tataranni (C), Zucchiatti, Neves, Loguercio, Zucchetti, Canet, Raffa. Allenatore: Roberto Crudeli

Arbitri: Paulo Almeida e Joaquim Pinto

RETI: 1°T : -5’54 Antunes (N) 1-0, -4’39 Neves (HV) 1-1; -3’13 Canet (HV) 1-2; -3’08 Dias (N) 2-2; -2’41 Canet (HV) 2-3 2°T -22'04 Barbe (N) 3-3;-15’26 Neves (HV) 4-3; -8’21 Da Costa (N) 4-4; -6’07 Neves (HV) 4-5; -1’47 Dias (N) 5-5