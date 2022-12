"La Fabbrica dei sogni" incanta il Civico - FOTO

Un bellissimo musical, ricco di suggestione e magia.

"La fabbrica dei sogni", andata in scena al Civico venerdì 16 dicembre, ha fatto davvero sognare il pubblico, con le musiche e le suggestioni delle fiabe più belle. «E' stato un ottimo spettacolo - commenta l'assessore Gianna Baucero - con bravissimi attori, cantanti e ballerini».

Inserito nella Stagione del Teatro Civico, il musical ha offerto, in perfetto stile natalizio, alcune ore di serenità e spensieratezza, regalando al pubblico un viaggio tra tra personaggi vecchi e nuovi che hanno fatto sognare i bambini di ieri e di oggi: Aladdin, Mary Poppins, La Sirenetta e Ursula, La Bella e la Bestia ma anche Shrek, Vaiana di Oceania e la regina Elsa di Frozen.

Tutti insieme in uno spettacolo emozionante per tutta la famiglia, ricco di incantevoli cambi di costume, ballato, recitato e cantato rigorosamente dal vivo.