Santhià: buoni pasto contenuti

Grande attenzione del Comune per arginare gli aumenti e dare un aiuto alle famiglie.

Santhià – I buoni pasto non verranno aumentati: lo comunica l’assessore Agatino Manuella con soddisfazione, spiegando come in un momento di forti aumenti anche nel settore dei servizi, che l’amministrazione comunale è riuscita ad arginare gli aumenti per le tariffe dei buoni pasti della scuola materna ed elementare.

“Per coloro che hanno un reddito ISEE inferiore a 9.500 euro, non peserà alcun aumento e sarà il comune ad integrare la parte di quota aumentata. Per coloro che hanno un ISEE da 9.500 euro a 16.000 euro l’aumento sarà di soli 20 centesimi e, anche in questo caso, il comune integrerà la parte aggiuntiva. Oltre i 16.001,00, l’aumento sarà di 80 centesimi, con una quota comunque messa a disposizione dal comune ad integrazione”. “Per noi è importante, in un momento di generale difficoltà, fare tutto il possibile per non far pesare ulteriormente i rincari sulle famiglie”, conclude l’assessore.