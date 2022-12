Pro Vercelli-Lecco 1-1 (Mancato decollo)

PRO VERCELLI-LECCO 1-1

Marcatori: Buso (L) al 18, Della Morte (Pvc) al 57'.

Giusto il risultato di parità tra Pro Vercelli e Lecco, ma il discorso che va fatto è un altro: la squadra di Massimo Paci non riesce a recupera i punti persi in classifica. Sesto risultato utile, certo, ma dovevano essere tre i punti conquistati, oggi, e non uno solo.

Primo tempo.

Un minuti di ricordo per la morte di Sinisa Mihajlovic.

13', angolo di Anastasio, Perrotta, solo solissimo, manda in alto di testa.

18': il Lecco passa. Angolo per gli ospiti (guadagnato grazie a una sgroppata con cross dell'ottimo Giudici). Gran parata di Valentini, mischia nell'area piccola, riprende Buso che spara in rete, Comi ribatte ma per il guardalinee la palla ha oltrepassato la linea di porta.

È la quarta rete consecutiva che la Pro subisce su palla inattiva.

Prima mezz'ora: Lecco in vantaggio e Pro Vercelli spuntata: mai un pericolo per il portiere ospite, Melgrati.

38, Girelli a Buso, ribatte Anastasio.

Piuttosto opaca, al momento, la prova delle due mezze ali Saco e Calvano, e anche Vergara, davanti, combina poco.

41'; sgroppata e cross di Zambataro, tiro a giro di Giudici, palla fuori. Zambataro e Giudici, gli esterni del Lecco, sembrano imprendibili.

Comi conquista una punizione. Botta di Anastasio, Melgrati si inarca e manda in angolo: prima parata del portiere ospite, al minuto 44.









Secondo tempo.

Nessun cambio nella Pro.

54': Paci cambia: dentro Iotti, fuori Renault; dentro Gatto, fuori Vergara.

Iotti sulla destra ha il compito di contrastare le sgroppate di Zambataro, Gatto di fare male.

57': calcio piazzato, mischia in area, Della Morte pareggio. Gol fatto su palla inattiva.

1 a 1.

Ottavo sigillo stagionale per l'attaccante.

59': cross di Gatto, testa di Comi, gran parata di Melgrati. Applausi.

61': cross di Iotti, Celjak anticipa Comi. (Dopo i cambi è una Pro diversa).

Partita combattuta, aperta a qualsiasi risultato.

Paci, altri due cambi: fuori Comi e Della Morte, dentro Arrighini e Mustacchio. Minuto 74.

76': botta di Lepore da fuori, palla alta.

78': Paci fa uscire Corradini, dentro Emmanuello.

83': cross di Mustacchio, Arrighini non ci arriva.

90': sponda di Calvano, testa di Arrighini, palla di pochissimo sul fondo.

Triplice fischio.













Formazioni

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Valentini; Renault (Iotti 54'), Cristini, Perrotta, Anastasio; Saco, Corradini (Emmanuello 78'), Calvano; Della Morte (Mustacchio 74'), Vergara (Gatto 54'); Comi (Arrighini 74'). A disposizione: Lancellotti, Rigon, Masi, Mustacchio, Emmanuello, Gatto, Iotti, Gheza, Clemente, Febbrasio, Silvestro, Arrighini, Guindo. All. Paci.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (Magni 64'), Girelli, Galli (Maldonado 80'), Zuccon (Lakti 71'), Zambataro; Buso (Scapuzzi 80'), Pinzauti (Lepore 64'). A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Maldonado, Longo, Rossi, Lepore, Mangni. All. Foschi.





Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Ammoniti: Renault, Anastasio, Della Morte della Pro Vercelli; Giudici, Enrici del Lecco.