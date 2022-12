Massimo Paci: «Ci rifaremo nel girone di ritorno»

Mister Massimo Paci dopo il pareggio contro il Lecco: "C'è un po' di rammarico per le occasioni non concretizzate. Il primo tempo è stato equilibrato: loro hanno segnato su palla inattiva e noi, sempre su tiri da fermo, siamo andati vicini al pareggio. Loro avevano un buon possesso di palla ma senza trovare altre opportunità. Nella ripresa abbiamo accelerato, costruendo diverse palle gol per vincere la partita come il colpo di testa Comi salvato dal portiere, o quando Arrighini non è arrivato a impattare la sfera. Per quanto creato siamo contenti, un po' meno per il risultato. Non va dimenticato che, difronte, avevamo una squadra forte abile nel gioco di rimessa. Normale che, in un match, avremmo potuto concedere loro qualche azione in ripartenza. Ma noi siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio anche se è mancata la stoccata decisiva. Siamo comunque migliorati e cresciuti come squadra e sono convinto che nel girone di ritorno, nelle situazioni che ci sono costati qualche punto, sapremo farci trovare pronti"



Armando Anastasio commenta l'1-1 del Piola: "Chiudiamo l'andata con un pareggio, un altro risultato che allunga la nostra striscia positiva. Il Lecco era una squadra in forma ma noi li abbiamo contenuti. Soprattutto nella ripresa abbiamo dimostrato di essere una squadra temuta: loro ci hanno aspettati bassi cercando di sfruttare le ripartenze anche se hanno segnato solo su calcio piazzato". Proprio Anastasio su punizione ha sfiorato il pareggio: "Ho calciato bene ma il portiere ha fatto un'ottima parata; paradossalmente ha tirato peggio sull'azione che ha portato al pareggio. Era importante muovere la classifica. Ora testa alla trasferta di Padova, una gara dura nella quale però vogliamo chiudere l'anno al meglio e poter lavorare al meglio per farci trovare pronti dopo la sosta".