Lecco in vantaggio dopo 45 minuti

PRO VERCELLI-LECCO 0-1

Marcatori: Buso (L)

Lecco in vantaggio e Pro Vercelli spuntata: mai un pericolo per il portiere ospite, Melgrati, se si eccettua una punizione di Anastasio.

Primo tempo.

Un minuti di ricordo per la morte di Sinisa Mihajlovic.

13', angolo di Anastasio, Perrotta, solo solissimo, manda in alto di testa.

18': il Lecco passa. Angolo per gli ospiti (guadagnato grazie a una sgroppata con cross dell'ottimo Giudici). Gran parata di Valentini, mischia nell'area piccola, riprende Buso che spara in rete, Comi ribatte ma per il guardalinee la palla ha oltrepassato la linea di porta.

È la quarta rete consecutiva che la Pro subisce su palla inattiva.

38, Girelli a Buso, ribatte Anastasio.

Piuttosto opaca, al momento, la prova delle due mezze ali Saco e Calvano, e anche Vergara, davanti, combina poco.

41'; sgroppata e cross di Zambataro, tiro a giro di Giudici, palla fuori. Zambataro e Giudici, gli esterni del Lecco, sembrano imprendibili.

Comi conquista una punizione. Botta di Anastasio, Melgrati si inarca e manda in angolo: prima parata del portiere ospite, al minuto 44.

















Secondo tempo.









Formazioni

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Valentini; Renault, Cristini, Perrotta, Anastasio; Saco, Corradini, Calvano; Della Morte, Vergara; Comi. A disposizione: Lancellotti, Rigon, Masi, Mustacchio, Emmanuello, Gatto, Iotti, Gheza, Clemente, Febbrasio, Silvestro, Arrighini, Guindo. All. Paci.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici, Girelli, Galli, Zuccon, Zambataro; Buso, Pinzauti. A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Maldonado, Longo, Rossi, Lepore, Mangni. All. Foschi.





Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Ammoniti: Renault della Pro Vercelli;