Le pagelle della Pro che ha pareggiato con il Lecco

VALENTINI: 6

Fa il suo dovere.

RENAULT: 5

Non riesce a contenere Zambataro che, sulla sinistra, fa quel che vuole.

CRISTINI: 6

Qualche disattenzione, ma tutto sommato una gara positiva.

PEROTTA: 6,5

Pure lui. A volte disattento, però sa metterci la classica pezza.

Il mezzo voto in più va spiegato: giocassero 11 Perrotta non ci sarebbe problemi di grinta e cattiveria agonistica.

ANASTASIO: 5,5

Qualche buon cross (ha un sinistro che fa concorrenza a quello di Della Morte), una bella punizione, ma anche lui perde il confronto con l'esterno di fascia del Lecco, Giudici.

CALVANO: 5,5

Corre tanto ma si vede poco e incide poco.

CORRADINI: 6

Buon lavoro di interdizione e qualche bella giocata.





SACO: 5,5

Tanta corsa e poco il resto.

DELLA MORTE: 7,5

Fortuna che c'è. Ottava rete, il migliore dei sei che abbiamo davanti.

VERGARA: 5

Giornata no.

COMI: 6

Prova a pungere, con la solita tempra. Non riceve troppi pallo giocabili, però.

IOTTI: 7

Quando entra cambia la musica, suporattutto sulla nostra fascia destra.

GATTO: 6

Poco servito, ha comunque modo di confezionare un cross per la testa di Comi, con gran parata di Melgrati.

MUSTACCHIO: 5,5

Un cross e poco più.

ARRIGHINI: 6

Buon approccio alla gara, sfortunato nel colpo di testa su assit di Calvano: palla fuori di pochi centimetri.

EMMANUELLO: n.g.

PACI: 6

Pro Vercelli poco convincente. Nel primo tempo il centrocampo e le fasce erano di totale dominio del Lecco. Meglio nella ripresa, grazie anche agli ingressi di Gatto e Iotti (che ha dominato in fascia).

Gara non brutta, certo, ma servivano i tre punti per recuperare qualcosa in classifica.