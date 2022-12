Arrighini o Comi al centro dell'attacco?

«Cambierò formazione» ha detto ieri mister Paci.

Dal momento che una formazione base ora come ora non c'è la frase non ha certo stupito.

Chi proporrà al centro dell'attacco? Paci, fino a ora, ha dimostrato di preferire Arrighini a Comi, Comi però ha sempre risposto con buone prestazioni e gol, quindi diciamo sessanta per Comi e quaranta per Arrighini; difficile che li faccia giocare entrambi.

Dietro a Comi (o Arrighini) a rigor di logica dovrebbe giocare Gatto, autore di una doppietta “pesante” in quel di Mantova, e Della Morte, il migliore dei sei avanti della Pro di quest'anno.

Centrocampo. Per “incrementare” la dose di aggressività, Paci potrebbe optare per l'inserimento di Calvano, al fianco di Emmanuello (regista) e Saco (mezzala con licenza di segnare) arretrando così Iotti nel ruolo di terzino destro. Oppure, potrebbe confermare il centrocampo di Mantova (Saco, Emmanuello, Iotti) con l'inserimento di Clemente nel pacchetto difensivo.

La formazione che affronterà il Lecco, quindi, presente almeno due possibili varianti: o Comi o Arrighini; o Clemente o Calvano.

Ricapitolando.

Valentini; Iotti (Clemente), Perrotta, Cristini, Anastasio; Saco, Emmanuello, Calvano (Iotti); Della Morte, Gatto, Comi (Arrighini).