Morto in Sudafrica il figlio di Emanuela Buonanno: aveva 27 anni

Ha perso la vita in Sudafrica, stato nel quale da qualche anno aveva scelto di vivere, il giovane borgosesiano Edoardo Barbaglia.

Sposato e padre di un bimbo nato circa un anno fa, Barbaglia aveva 27 anni ed era il figlio dell'ex vice sindaca di Borgosesia Emanuela Buonanno.

Secondo le prime informazioni il giovane sarebbe morto nella serata di venerdì 16 dicembre in un incidente.

Barbaglia, che viveva a Stellenbosch, era noto nel mondo sportivo per aver gareggiato a livelli internazionali nel powerlifting, sfiorando anche il podio ai Mondiali del 2018.

Le notizie, ancora frammentarie, sulla morte del giovane hanno destato grande cordoglio in Valsesia dove la famiglia Buonanno è conosciutissima: Gianluca, lo zio del giovane, è stato un amministratore locale e un politico di primo del panorama nazionale e, fino alla morte, avvenuta nel 2016 in un tragico incidente stradale, il leader indiscusso della Lega vercellese e valsesiana. La sorella Emanuela, che si era impegnata nell'attività amministrativa della sua città, è anche conosciuta per l'attività solidale condotta con l'associazione nata in memoria di Gianluca Buonanno.