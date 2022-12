Gara suicida dei Rices che a Borgomanero perdono di 1 punto

Una delle più belle e convincenti prestazioni dell'anno gettata alle ortiche negli ultimi minuti. Che vanno raccontati. Bomba di Liberali, quando mancano 3 minuti e 40 secondi, con i Rices che si portano così in vantaggio di 7 lunghezze (58 a 51) sul Borgomanero.

Per la verità bisogna fare occhio, la coppia arbitrale infatti è un po' nel pallone. Dopo essere stata pesantemente contestata dai tifosi del Borgomanero, comincia a fischiare a senso unico, e cioè per i padroni di casa, che attaccano a testa bassa: ma quando mancano un minuto e 30 secondi i Rices sono ancora in vantaggio di 5 lunghezze (58 a 53).

Basterebbe controllare con calma, basterebbe mantenere la palla il più possibile, e invece sembra infuocata la palla. Così, nell'ultimo minuto succede di tutto: passi fischiati a Gagnone (visti solo dagli arbitri), errori pesanti dello stesso Gagnone e Chiantaretto (fino a quel momento il migliore in campo) e padroni di casa che grazie a un tiro libero negli ultimi secondi (fallo di Liberali) conquistano l'intera posta: College Borgomanero 59 Rices Vercelli 58.

Peccato, perché nei primi tre quarti di gioco, i Rices allenati da Antonio Galdi, che avevano di fronte una squadra falcidiata dalle assenze e piena di giovani, avevano disputato una delle migliori gare della stagione.

Ottima l'intesa Chiantaretto-Liberali, importanti un paio di bombe del solito Cattaneo, una gran ripartenza di Gagnone che dopo aver rubato palla era andato a canestro, eccetera eccetera: insomma nei primi tre quarti c'erano solo cose belle da segnare sul diario di bordo.

Poi però è arrivato il finale che sa di beffa O forse no. Per il presidente Francesco Rey no, nessuna beffa.

«Questa partita, anche per le assenze del Borgomanero, avremmo dovuto vincerla, e invece ci siamo suicidati con errori madornali negli ultimi tre minuti. Gli arbitri di sicuro hanno condizionato la gara, perché nel finale ci hanno fischiato sempre contro, ma nel finale sarebbe stato sufficiente fare una cosa giusta, e invece abbiamo regalato anche questa partita».

Due parole ancora sulla gara. Antonio Galdi ha fatto ruotare un po' tutti. Pronti e via, e il quintetto iniziale è composto da Chiantaretto, Liberali, Gagnone (tutti e tre subito in palla), quindi Vercellone e Skilja, preferito a Sow che comunque entra nel primo quarto (ma ai rimbalzi si fa vedere poco o niente), insieme a El Hammani (parecchio impreciso), Cappello e Cattaneo che, all'ultimo secondo del primo quarto, con una bomba da 3 all'ultimo secondo porta i Rices in vantaggio: 21 a 19.

Secondo quarto, Galdi schiera El Hammani, Cappello, Liberali, Cattaneo, Conte, poi spazio per Maccapani (ma il secondo play è sfortunato, ed è costretto a uscire per un colpo in faccia), Volpe. I cambi continui del tecnico sembrano funzionare perché chi gioca mantiene alta la tensione agonistica. Il secondo quarto si chiude con il punteggio di 33 a 30 per i Rices.

Annotazione. Sui tiri da tre meglio i padroni di casa. Sui tiri liberi, invece, meglio i vercellesi, Liberali in particolare.

Terzo quarto, i Rices accusano il pressing avversario, tant'è che il College Borgomanero si porta in vantaggio (38 a 37), Galdi allora effettua tre cambi, che si rivelano azzeccati, e i Rices si riportano in parità: 40 a 40.

Dell'ultimo quarto abbiamo già detto: buon inizio dei vercellesi (stesso quintetto iniziale) ma nel minuto e mezzo finale i Rices sciupano quanto di buono fatto in tutta la partita, e regalano, quindi, la vittoria al Borgomanero.