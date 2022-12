In piazza Cavour renne, slitta e Babbo Natale: gli appuntamenti del fine settimana

Domenica mercatini straordinari in piazza Cavour che in viale Garibaldi e, per tutto il weekend il centro storico sarà animato dalla musica itinerante della band A-T-Pic Ensemble.

Domenica sarà anche la giornata dedicata ai Babbi Natale in Vespa e alla consegna dei doni per il reparto di pediatria: alle 10 la camminata organizzata dal Coni con partenza fronte Basilica di Sant’Andrea; alle 10,30 la 9° edizione Raduno dei Babbi Natale in Vespa, organizzata da Vespa Club di Vercelli con partenza da piazza Cugnolio, mentre, con ritrovo alle 10 in via Mandela, i "Babbo Natale in moto", del Motoclub Confraternita Vercelli, sfileranno fino all'ospedale Sant'Andrea per la consegna di doni al reparto di Pediatria.