Santhià, un passo contro la discarica di amianto del Brianco

SANTHIA’ – Il TAR ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio del Riso d.o.p. di Baraggia biellese e vercellese contro la discarica di amianto a Salussola, in località Brianco: una sentenza, questa, che risulta inequivocabile e che avrà come prevedibile conseguenza la vittoria anche degli altri tre ricorsi di cui uno presentato proprio dal Comune di Santhià, insieme a quello di Carisio.

“Questa vittoria al TAR è una grande notizia, per oggi e per le generazioni future – commenta il sindaco Angela Ariotti - non potevamo ricevere migliore regalo per il nostro Natale!”. “In attesa della sentenza del marzo 2023, il giudice si è già pronunciato e la discarica non si farà – continua poi il primo cittadino - se non avessimo contrastato, da subito, anche perdendo i primi ricorsi, oggi non potremmo affermare che non si farà né questa tanto controversa discarica, né l'ampliamento delle discariche A2A in Valledora. Ci siamo battuti duramente e con determinazione, ma oggi sono felice di poter dire che nel futuro non ci saranno discariche sul nostro territorio”.