I benefici dello sci: perché imparare anche in età adulta

Lo sci è lo sport invernale per eccellenza in Italia. L’Italia ha una grande storia di campioni di sci, da Deborah Compagnoni a Gustav Thöni la lista dei grandi dello sci italiano è destinata ad allungarsi data la popolarità di questo sport sul nostro territorio.

Nonostante negli ultimi anni lo snowboard abbia preso maggiormente piede anche nel nostro paese, la maggior parte degli italiani resta ancora oggi fedele agli sci. Per chi tuttavia non ha avuto la fortuna di imparare a sciare in tenera età, affrontare una montagna innevata può far paura.

Per quanto esperti si possa essere, la montagna può nascondere insidie e pericoli. Per questo motivo, sia chi sta muovendo i primi passi sugli sci, sia chi è un veterano del fuoripista dovrebbe indossare sempre l’equipaggiamento protettivo necessario. Casco e mascherina sono fondamentali in questo sport, ed è inoltre cruciale indossare lenti a contatto per le persone che ne hanno bisogno. Nello sci infatti bisogna sempre essere consapevoli dell’ambiente circostante per evitare incidenti con altri sciatori e per pianificare il percorso di discesa ideale.

Lo sci però è anche una fonte di divertimento e benessere per il nostro corpo. Vediamo insieme quali sono nello specifico i benefici dello sci su corpo e mente.

Tono muscolare

Sciare è faticoso e richiede uno sforzo prolungato non indifferente. Questo sforzo tuttavia aiuta il nostro fisico a migliorare il tono muscolare di gambe, addominali e glutei. Sia i principianti che i più esperti possono godere di un workout completo grazie a una giornata passata sulle piste.

Apparato cardiovascolare, respiratorio e articolazioni

Lo sci non è solamente benefico per i nostri muscoli. Sciare aumenta flessibilità, resistenza e fa bene alle nostre articolazioni. Gli apparati cardiovascolare e respiratorio possono inoltre giovare dall’attività ad alta quota, dove è possibile respirare aria meno inquinata e lavorare sulla prestazione polmonare e sull’ossigenazione dell’organismo.

Concentrazione

Sciare richiede anche un alto grado di concentrazione costante. Evitare altri sciatori, pianificare il percorso di discesa e manovrare al meglio i propri sci per non perderne il controllo sono solo alcune delle azioni che si compiono quasi inconsciamente durante una discesa.

Superare le proprie paure

Imparare a sciare significa anche superare le proprie paure e credere nelle proprie capacità. È assolutamente normale provare paura quando si sta per approcciare un ripido pendio innevato. L’adrenalina che il nostro corpo produce, tuttavia, ci spinge a essere più coraggiosi e a lanciarci in una discesa che altrimenti non avremmo il coraggio di affrontare.