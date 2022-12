Vicolungo: tutto esaurito per gli auguri di Natale dello chef Cannavacciuolo

Come da tradizione, ogg lo Chef Antonino Cannavacciuolo ha fatto visita a Vicolungo The Style Outlets per portare i suoi migliori auguri di Natale alle centinaia di visitatori arrivati nel centro per incontrarlo.

Lo chef ha accolto nel suo punto smart gourmet “Antonino, il banco di Cannavacciuolo” i numerosi fan che hanno approfittato dell’occasione speciale per scambiarsi gli auguri, scattare foto e chiedere autografi. Non sono mancati neppure dei golosissimi assaggi di panettone, rigorosamente firmato dallo chef.