Neve: all'attacco i consiglieri Scheda e Campominosi. La replica dell'assessore Evangelisti

La prima neve si porta dietro polemiche sulla gestione del servizio di pulizia delle strade, sia cittadine e che provinciali. Annunciata da tutti i bollettini, eppure più insidiosa di quanto inizialmente preventivato, la nevicata di giovedì finisce al centro delle polemiche per numerosi post di pendolari che si lamentano per la scarsa pulizia delle strade extraurbane, ma anche per la poca cura in città. A replicare è l'assessore Patrizia Evangelisti che, a tarda sera, posta sui social le immagini dei mezzi impegnati nella pulizia di alcune arterie cittadine.

«Nonostante la nevicata di oggi fosse stata ampiamente prevista, con la possibilità, quindi, da parte dell’amministrazione comunale e provinciale di approntare ogni misura necessaria per far fronte all’evento, le strade di città e provincia (almeno nella bassa vercellese) risultavano difficilmente percorribili, con il traffico fortemente congestionato e alcuni incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone - scrivono in una lettera i consiglieri comunali Roberto Scheda e Paolo Campominosi -. Riteniamo che i tempi di risposta alla prima neve della stagione siano stati troppo lenti e che la città si sia fatta trovare impreparata. I primi mezzi antineve si sono visti, infatti, solo a pomeriggio inoltrato. Così come pare evidente che non sia stato sparso abbastanza sale né prima né dopo la nevicata, contribuendo all’accumulo di neve su strade e marciapiedi. Ci chiediamo pertanto come mai il piano neve, che prevede numerosi passaggi sia con mezzi sgombraneve che spargisale, oltre allo sgombero manuale, sia stato così disatteso. Le responsabilità sono del Comune o di Asm? Purtroppo la stessa situazione è stata riscontrata nelle strade extraurbane che collegano il Capoluogo ai comuni limitrofi, aumentando ulteriormente il disagio per chi doveva rientrare a casa dopo il lavoro».

Dal canto suo Evangelisti - che negli scorsi giorni aveva elencato gli interventi di spargimento dei cloruri - precisa che «Abbiamo monitorato ad ogni ora la situazione in coordinamento con Asm, Protezione Civile e Polizia Locale, andando personalmente a verificare le diverse situazioni. Capisco che non tutti avete avuto modo di vedere i mezzi in azione perché non possiamo essere presenti contemporaneamente su tutte le strade ma loro lavorano…anche quando noi riposiamo la sera a casa nostra».

Evangelisti, poi, ricorda che: «Con pochi centimetri di neve, le pale non possono uscire perché rovinerebbero solo l’asfalto senza risolvere il problema del nevischio che, schiacciato, ghiaccerebbe. Per questo, da giorni, siamo usciti con i mezzi di spargimento sale. Strade, percorsi ciclabili, pedonali ecc sono stati trattati sia a mano sia con i mezzi. Mentre la precipitazione nevosa è in corso, è difficile riuscire a darvi immediatamente un risultato efficace (ovvero avere l’asfalto “nero” come se fosse piovuto): il sale e il passaggio dei veicoli, crea quella “melma” nevosa che comunque comporta avere tanta attenzione alla guida. Se la neve si deposita per alcuni centimetri, allora si può uscire con le lame»,