Il covid si ritira: contagi in calo in tutte le fasce d'età

In Piemonte la curva dei contagi presenta un andamento decrescente rispetto al periodo precedente: siamo all'undicesimo giorno consecutivo di calo. Anche questa settimana il Piemonte conferma un dato migliore rispetto a quello rilevato a livello nazionale.

L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 10,4%, quella dei posti letto in terapia intensiva è al 2,2%, entrambi in calo rispetto alla scorsa settimana. La positività dei tamponi è all'8,2%.

In Piemonte nel periodo dal 9 al 15 dicembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.635. Suddivisi per province: Alessandria 169, Asti 75, Biella 54, Cuneo 154, Novara 119, Vercelli 59, VCO 47, Torino città 330, Torino area metropolitana 587.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 11.445 (-2721).

Questa la suddivisione per province: Alessandria 1.186 (-220), Asti 522 (-101), Biella 381 (-48), Cuneo 1.080 (-210), Novara 830 (-121), Vercelli 416 (-34), VCO 327 (+2), Torino città 2.313 (-966), Torino area metropolitana 4.109 (-1022).

Nella settimana dal 9 al 15 dicembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 269.1 con andamento calante (-19,2%) rispetto ai327 dei sette giorni precedenti.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 119.2 (-26,6%); nella fascia 25-44 anni è 244 (-15,9 %); tra i 45 e i 59 anni si attesta a 308.2 (-19,6%); nella fascia 60-69 anni è 341.3 (-21,8%); tra i 70-79 anni è 376.8 (-16.1%); nella fascia over80 l’incidenza risulta 463.6 (-16%).

In età scolastica, nel periodo dal 9 dicembre al 15 dicembre, l’incidenza rispetto ai sette giorni precedenti è in calo in tutte le fasce.

Nel dettaglio: nella fascia di età 0-2 anni l’incidenza è 83.7 (-17,9%), nella fascia 3-5 anni si registra un’incidenza di 25.7 (-46,6%), nella fascia tra i 6 e 10 anni l'incidenza è 32.3 (-41,2%), nella fascia 11-13 anni l'incidenza è 54.4 (-29,2%), nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 56.5 (-50,7%).