Gruppo Giovani del Cuore: volontari 2.0 nelle emergenze e al fianco dei malati

Quando si parla di giovani d'oggi solitamente ricorre lo stereotipo dello "sfaccendato", del "perditempo", "bamboccione" per arrivare ai casi estremi di "vandali del bene pubblico" durante la movida del fine settimana.

Questi ultimi soprattutto fanno notizia.

Ma non esistono solo "quei" giovani. Anzi: quella tipologia è una netta minoranza.

Così oggi parliamo di chi rappresenta un esempio da seguire.

Ed ecco aprirsi un mondo di straordinarie realtà, dove il volontariato rappresenta un valore e un impegno che cresce sempre più rispetto al passato.

Il "Gruppo Giovani del Cuore" per esempio.

Ne parliamo con uno dei suoi fondatori, Vladimir Massara, classe 1998, alicese di nascita ma trasferitosi da poco a Cavaglià.

Chi sono i “Giovani del Cuore"?

«Ufficialmente il gruppo nasce il 16 novembre 2022 da una "costola" dell'Apac (Associazione Pubblica Assistenza del Cuore) di Borgo d'Ale. Attualmente siamo 9 giovani, già precedentemente volontari della stessa, che su mia iniziativa e grazie all'appoggio dei co-fondatori Alexandru Mihail Alexe e Matteo Fardin abbiamo dato vita a questo gruppo, che oggi festeggia il primo mese!, la cui filantropia è in sintesi quella di creare i volontari 2.0 (la nuova generazione di volontarie e volontari) per indirizzare i giovani sul percorso del volontariato nell'associazione».

Facciamo un passo indietro. Parliamo dell'associazione "madre". Quando nasce, chi sono i fondatori, dove opera.

«Nasce a Borgo d'Ale nel 2009 grazie a quella straordinaria figura di uomo umanamente ambizioso che fu Giovanni Vercellotti e del figlio Marco, attuale vicepresidente. Già dal 2012 diventa operativa a tutti gli effetti anche in ambito emergenziale 118 Piemonte e da tale data è inserita e operativa nel settore delle Pubbliche Assistenze ODV. Attualmente conta 30 volontari e 6 dipendenti il tutto guidati dal corpo direttivo formato da 9 persone con la presidente Emanuela Gili. A oggi, per quanto riguarda il numero di servizi svolti, abbiamo una media che si aggira intorno ai 4.000, tra emergenza sanitaria e servizi assistenziali, senza contare quelle di carattere culturale e sportive garantendo la presenza di squadre di soccorso con ambulanza in caso di necessità»

Qual è il percorso da seguire per diventare volontario?

«Dopo aver superato il corso di ammissione per aspiranti volontari soccorritori dove si ottiene la qualifica di operatore DAE è possibile svolgere attività emergenziale 118 Piemonte, trasporti per visite, dimissioni e assistenze a manifestazioni sportive e ancora molto altro. Non viene richiesto un obbligo di frequenza, si svolge attività in associazione in base alle proprie disponibilità. I corsi vengono tenuti nella nostra sede in Viale della Consolata, 52 a Borgo d'Ale».

Ricapitolando: siete 9 ragazzi, al momento, che oltre ovviamente a svolgere un lavoro o dedicarsi agli studi impegnate una parte importante del vostro tempo libero in un'attività che non è esattamente come andare in palestra, ma richiede molta responsabilità e spirito umanitario.

«Fare volontariato significa dare una mano concreta a una comunità, e la "paga" migliore, almeno per me ma credo di poter parlare a nome di tutti, è tornare a casa con un "grazie" della persona che abbiamo soccorso, sapendo di aver fatto la differenza».

A proposito di buone azioni...

«Domenica 18 dicembre, in occasione dell'evento dei "Babbi Natale in Moto" il Gruppo Giovani del Cuore e i volontari "senior" dell'Apac saranno presenti per portare doni ai piccoli ospiti del reparto di Pediatria dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Porteremo e doneremo ai bimbi circa 30 tablet sui quali potranno disegnare e giocare».