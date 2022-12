Babbo Natale alla Finanza: festa per i piccoli alla caserma Casalino - FOTO

L’anno scorso è stata la Befana Giallo-Verde a donare le tradizionali “calze” ai figli dei Finanzieri della provincia di Vercelli: quest’anno - invece - a far visita alla Guardia di Finanza è stato un “Babbo Natale con le Fiamme”, gioiosamente accolto, nella sala polivalente della caserma “Fin. M.B.V.M. Felice Casalino”, da una nutrita schiera di bambini e di adolescenti, accompagnati dai genitori in servizio nel Corpo.

L’iniziativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli è stata realizzata grazie all’indispensabile supporto del Comando Regionale Piemonte-Val d’Aosta della Guardia di Finanza e al contributo finanziario del Fondo Assistenza Finanzieri (F.A.F.) l’Ente che, per statuto, ha scopi previdenziali e assistenziali a favore dei militari in servizio e congedo del Corpo.

Fitto è stato il programma per le giovani Fiamme Gialle: ad attenderli in caserma, un Elfo con palloncini e giochi, il torneo di bigliardino e, per i più piccini, proiezione di cartoni animati e tante musica natalizia.

Ma ecco la prima sorpresa nella piazza d’armi innevata della caserma! Una foto-ricordo sulla motoslitta della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna Valsesia: un modo simpatico di “avvicinare” gli adolescenti al mondo del soccorso in montagna, spiegando loro le regole di prudenza per le escursioni in quota e il prezioso lavoro svolto ogni giorno dai finanzieri che operano nella Stazione del S.A.G.F., ai piedi del Monte Rosa.

Infine, attesissimo, è giunto Babbo Natale che ha consegnato i giocattoli ai bambini presenti alla festa e lasciando in sala i doni per i bambini rimasti a casa per essere successivamente recapitati.

Con il Babbo Natale-Giallo Verde, la Guardia di Finanza di Vercelli ha voluto festeggiare le imminenti festività di fine anno e testimoniare la vicinanza alla grande Famiglia delle Fiamme Gialle riservando un “pensiero speciale” ai figli degli appartenenti al Corpo che condividono, fin da giovani, le soddisfazioni e, talvolta anche le preoccupazioni, dei genitori che svolgono una professione “in uniforme”.