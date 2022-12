"Pedalando verso il Paradiso"; a Fontanetto Marco Viecca e le Blue Dolls

Con lo spettacolo di domani, venerdì 16 dicembre si chiude la prima parte della stagione di TeatroLieve al Viotti di Fontanetto Po. La si chiude in bellezza con un originale spettacolo teatral-musicale dal titolo "Pedalando verso il Paradiso" scritto da Valentina Diana, diretto e interpretato da Marco Viecca, con un accompagnamento canoro di tutto rispetto come le Blue Dolls, trio vocale femminile composto da Daniela Placci, Angelica Dettori e Flavia Barbacetto, dedito al revival della canzone leggera dal Trio Lescano fino a Mina, dalle Andrew Sisters al Quartetto Cetra, in chiave swing e lindy hop, già vincitrici di una nomination agli Italian Jazz Awards come "Best Singers" ed amatissima nei teatri di tutta Italia.

La trama è attualissima….

In un periodo di reclusione come è stato quello della pandemia e dunque di obbligata riflessione, Franco Mietta, attore e regista, è un uomo quasi sconfitto che non si dà per vinto. Ordina online una Speed-Bike SX 600, avveniristica cyclette dotata di infiniti optional interattivi, dallo schermo scenofonico al trio canoro motivazionale. Franco comincia il suo viaggio sul posto dove non mancheranno le sorprese. Pedalando per chilometri senza muoversi di un centimetro andrà lontanissimo…Franco allena l’anima per il giorno del giudizio.

Riuscirà a indovinare i gusti di Dio? Ma Dio, che gusti ha? È maschio o femmina? È uno o trino?

Parla inglese o latino? Una sola cosa è certa: se Franco Mietta entrerà in paradiso, lo farà in bicicletta.

Le incursioni vocali delle Blue Dolls che intonano canzoni della sua gioventù, lo porteranno a fare incredibili e divertentissimi balzi nel tempo con il loro affascinante repertorio all’insegna di un divertentissimo “mi ritorna in mente”.