«Il quadrante che non c'è. Costruiamolo insieme»: convegno di Azione

Si svolgerà sabato mattina 17 dicembre a Vercelli, al Parlamentino dell’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia a partire dalle 9.30 fino alle 13, il convegno “Il quadrante che non c'è. Costruiamolo insieme” organizzato dal Movimento Politico Azione Vercelli e Valsesia.

«Per anni in Piemonte si è discusso di orchestrare le scelte politiche regionali suddividendo il Piemonte in quadranti, ma il dibattito si è arenato sulle resistenze territoriali e dopo la finta abolizione delle Province attuata dalla Legge del Rio - spiegano gli organizzatori -. Su alcuni temi, però, le politiche di quadrante e di area vasta darebbero a territori come il nostro, schiacciati tra l’area metropolitana di Torino e quella di Milano, maggiori opportunità di crescita sociale ed economica. Tra i settori che maggiormente potrebbero beneficiare di politiche di quadrante ci sono lo sviluppo economico e la politica sanitaria».

Dopo il saluto del segretario provinciale di Azione Gian Paolo De Dominici e del padrone di casa, il presidente dell’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, la prima parte della mattinata, coordinata da Gabriele Molinari, membro della Direzione nazionale del Partito sarà dedicata a disegnare i tratti di un “Piemonte Nord Orientale a misura di impresa”. Prenderanno parte al dibattito Dimitri Buzio (presidente Legacoop Piemonte); Alberto Daina (fondatore di Movent Capital Advisor); Nicola Chionetti (imprenditore, responsabile regionale Enti Locali di Azione); Antonio Zacchera (imprenditore, responsabile nazionale Turismo di Azione) e il Professor Paolo Garbarino (ex Rettore UPO).

La seconda parte, coordinata da Fabrizio Finocchi, segretario cittadino di Azione, sarà dedicata a “Un nuovo patto per la Salute”. Prenderanno parte al dibattito Sergio Macciò e Piergiorgio Fossale, due medici che conoscono in modo approfondito la realtà della sanità vercellese che discuteranno con l’onorevole Enrico Costa (deputato, vicesegretario nazionale di Azione, Sergio De Stasio (Vicesegretario regionale di Azione) e Teresa Barresi (docente, ex assessore a Istruzione, Cultura, Manifestazioni e Turismo di Biella).