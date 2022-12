Aree Interne: la Valsesia disegna il proprio futuro

E' tutto pronto per la concretizzazione del progetto Aree Interne, che entrerà nel vivo già il prossimo 19 dicembre con i primi incontri tra i vari soggetti interessati della Valsesia e della Vasessera: «Esattamente, lunedì 19 alle 18 si incontreranno i sindaci delle due valli per il primo tavolo tecnico di ascolto – spiega il presidente di UMV Francesco Pietrasanta – il giorno successivo abbiamo già fissato altri due tavoli tecnici, alle 9,30 quello dedicato a scuola e trasporti, mentre alle 15 ci si confronterà sul tema dello sviluppo economico e formazione per le piccole e medie imprese. Le operazioni – aggiunge Pietrasanta – si svolgono sotto la guida del consulente del consorzio CAIRE, l’economista Giampiero Lupatelli, esperto nell’attività di supporto alle attività di pianificazione delle pubbliche amministrazioni».

Diversi gli stakeholder invitati a partecipare: per il tavolo sulla piccola e media impresa, saranno presenti Associazioni industriali, Associazioni dell’artigianato e della piccola impresa, camere di commercio, organizzazioni sindacali. Per il tavolo su scuola e mobilità sono stati invitati i dirigenti degli Istituti Comprensivi del territorio, i dirigenti degli Istituti Superiori rilevanti per l’area, gli Enti di formazione professionale presenti o frequentemente operativi nel territorio, l’ITS Tessile di Biella, l’Università del Piemonte Orientale, l’Agenzia per la Mobilità Regionale e altri operatori privati significativi del trasporto pubblico locale.

«Sarà naturalmente presente anche il Gal Terre del Sesia – aggiunge il presidente Pietrasanta – e ho richiesto che partecipino, per le scuole, anche i rappresentanti degli studenti. Ho voluto la presenza dei giovani, vorrei istituire un tavolo di lavoro solo per loro – conclude Pietrasanta – perché stiamo disegnando il territorio del futuro, quello che li vedrà protagonisti; dunque, è fondamentale che partecipino alle scelte di oggi per essere attori consapevoli del domani».