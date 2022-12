Fifa: il calcio femminile, Pelè e Kylian Mbappè

La Fifa di EA Sports lancia l'ultimo gioco per essere sempre più inclusivo soprattutto sul calcio femminile. Lo sport diventato uno dei più popolari insieme al games, presto sarà in tutti i negozi.

Fifa 23 e il calcio femminile

In Fifa 23 la star è la giocatrice australiana Samantha May Kerr che dopo Alexandra Patricia Morgan è giò per la seconda volta sulla copertina del gioco Fifa. Inoltre, quest'anno, il Mondiale del calcio femminile sarà il primo che verrà lanciato nel gioco che presto verrà poi messo in vendita forse anche prima dell' estate, dove Fifa 23 ha molte più giocatrici grazie ai club che hanno partecipato alla Premier League e della Ligue 1. Anche Hyper Motion 2 è usato ma più per le animazioni reali delle ragazze che rispetto all'anno passato, sono sicuramente versioni molto migliori rispetto al calcio maschile. La spagnola Alexia Putellas Segura è quella calciatrice che nel gioco di Fifa ha una marcia in più rispetto alle altre perchè risulta aver superato i grandi calciatori maschi come Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Lionel Messi e Karim Benzema.

I fut

Fut propone tantissimi giocatori disponibili che si possono sempre prendere ed usare nella propria squadra. Nonostante tutto Fifa dà la possibilità anche di avere quei calciatori che fanno parte della Premier League inglese, La Liga spagnola, la Serie A italiana e la Ligue 1 francese, che comunque hanno grandi valutazioni. Inoltre ci sono carte speciali che si possono avere se questi calciatori vengono scelti per la Squadra della Settimana, oppure se vincono il premio del giocatore mensile. Queste carte speciali sono diverse da quelle tradizionali perchè hanno più valutazioni e perchè possono essere anche usate nelle versioni base. In più ci sono le Icone e Eroi Fut che sono per quei giocatori popolari che si sono ritirati dal calcio tipo Zinedine Zidane o Pelé che realmente si chiama Edson Arantes do Nascimento.

I giocatori su Fifa

Fifa 23 ed i Fut, propongono tanti giocatori famosi, tra cui anche quelli scomparsi che hanno lasciato il loro segno nella storia del calcio come l'argentino Diego Maradona. Le Icone ed Eroi vengono presentati dalle loro carriere e possono essere aggiunti nella propria squadra base, invece il calcio femminile, ha delle altre valutazioni che su Fifa 23 si applicano solo sui Tornei, nel Fut non ci sono carte e dunque non si possono reperire sul mercato nè aggiungere sulla propria squadra. Per lo sport dell'Hockey sul ghiaccio, Nhl 23, può ottenre tutte le giocatrici nella sua modalità Fut, le donne giocano diversamente dagli uomini, ma il Fut gioca con molta fantasia dove anche Pelé supera Kylian Mbappé, mentre le donne, come Alexia Putellas Segura, Samantha May Kerr, Alexandra Patricia Morgan e Ada Hegerberg hanno dei benefici.

La Ea Sports

Nel gioco Fifa 23, ovviamente c'è l'imbarazzo della scelta con più giocatori che nello stesso tempo hanno un alto livello. Squadre che ha lanciato la Ultimate Team perchè oltre ad essere un gioco molto ricercato, risulta un gioco che tutti i fan di EA Sports non vogliono perdere. Il prossimo anno, la EaSports avrà modo di completare nel migliore dei modi il gioco, infatti, ne abbiamo parlato con la società della Electronic Arts, che ci ha confermato che le giocatrici del calcio femminile sono state escluse da Fut proprio per questo motivo, per lanciare altre novità nell'anno che verrà. Dunque dovremo aspettare un po' di tempo prima di sapere lo sviluppo di Fifa e Fut che porterà il gioco del calcio femminile nella versione più completa.