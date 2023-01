Alla riscoperta del turismo di nicchia attraverso la gamification

Il gioco fa parte della natura umana. Seppur più presente nel periodo infantile, non abbandona mai l’essere umano: gli dedichiamo meno tempo, si trasforma nelle modalità, ma è una componente che continua a far parte della nostra vita. E lo fa da sempre, come testimoniano numerosissimi reperti archeologici e testimonianze scritte. Forse è per questo che il fenomeno della gamification ha avuto così tanto successo negli anni.

Letteralmente “ludicizzazione”, altro non è che l’uso di elementi propri dei giochi che vengono applicati a contesti del tutto differenti. Dinamiche e meccaniche proprie del mondo del gioco che, come spiega in questa intervista esclusiva a Magdalena Wojdyla di Wazdan, vengono approfonditamente studiate nel settore del gaming, al fine di restituire al giocatore un’esperienza unica e il più coinvolgente possibile.

La gamification non ha fatto altro che imitare questo accurato studio messo a punto dai principali produttori di software di gioco e traslarlo in altri settori.

Così, come i provider di gioco hanno compreso che l’engagement dell’utente è strettamente correlato al rinnovo dei giochi tramite l’introduzione di features e meccaniche innovative e personalizzabili, ecco che settori come il marketing sono arrivati e hanno mutuato dal settore ludico le strategie vincenti per la conquista dell’interesse dell’utente.

La classica raccolta punti, per intenderci, rappresenta una declinazione della gamification: acquistando prodotti o servizi, abbiamo la contestuale possibilità di collezionare punti omaggio, accumulando i quali potremo poi accedere a premi o sconti. La stessa logica del gioco, assecondando le cui dinamiche, si giunge al risultato finale - la vincita, remunerativa o simbolica che sia.

Questo è solo il più tipico degli esempi, che negli anni si sono moltiplicati, dando luogo a un vero e proprio fenomeno distinguibile in più campi.

Il marketing è, effettivamente, uno dei settori in cui la gamification ha preso più piede, anche grazie agli innumerevoli aspetti in comune che condivide con il gioco, riuscendo a coinvolgere l’utente – e potenziale cliente – in modo attivo e interattivo. Una tecnica che si è rivelata più che efficiente, anche mediante lo sviluppo di tecnologie informatiche e digitali che hanno arricchito le possibilità e permesso di raggiungere un maggior numero di utenti.

Grazie alla diffusione massiva di internet e dei dispositivi mobili, è sempre più facile conquistare fette di pubblico più ampie e proporre inserimenti pubblicitari meno invasivi della canonica pubblicità televisiva o radiofonica alla quale siamo abituati. È infatti emerso che gli annunci meno sgraditi sono quelli giocabili, i cosiddetti advergame o playable ads. L’utente è sempre costretto a interrompere ciò che sta facendo - in genere la consultazione di un’applicazione gratuita sul proprio smartphone o un app-game vero e proprio –, ma lo fa con più piacere se si tratta di un piccolo gioco, pur con fini promozionali, in cui può avere un ruolo attivo, anziché un atteggiamento di passiva attesa davanti al piccolo schermo.

Sono poi fioriti i programmi a livelli, che emulano le dinamiche dei più classici videogiochi. Anche in questo caso si spazia dal settore dello sport, in cui l’utente si trova a gareggiare all’interno di una community con la quale può raffrontare i propri risultati, a quello del turismo, in cui il viaggiatore viene ricompensato per il numero di prenotazioni effettuate, vedendosi assegnare livelli crescenti, cui corrispondono sconti e agevolazioni che hanno l’ambivalente funzione di premio e di ulteriore invito alla fidelizzazione.

Ma le possibilità per il turismo non si fermano qui. Negli ultimi anni, moltissimi musei hanno promosso le proprie collezioni tramite veri e propri videogame e giochi 3D che permettono di vivere un’esperienza più immersiva all’utente, riuscendo così a coinvolgere anche i più giovani e i meno appassionati di arte e cultura. Gli esempi sono molteplici, ma quello italiano che ha forse riscosso maggior successo è quello presentato dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il videogioco Father and Son, che è stato scaricato più di 4.5 milioni di volte e, sulla scorta del cui successo, è stato anche ideato un sequel.

Così, grazie alle dinamiche del gioco, si riesce a far viaggiare il turista nel tempo, tele-trasportandolo in epoche diverse e, allo stesso tempo, mostrargli il contenuto delle collezioni storico-culturali che definiscono il patrimonio artistico del nostro Paese.

L’innovazione tecnologica e l’introduzione del GPS negli smartphone hanno permesso anche l’affinamento del geocaching, nato oltre vent’anni fa e tutt’oggi utilizzato per quella che si può definire la caccia al tesoro più grande al mondo.

I partecipanti possono essere sia “hiders”, cioè coloro che nascondono i contenitori denominati cache, o “seekers”, gli utenti che si cimentano nella ricerca di questi tesori. Che, una volta reperiti, non possono esser conservati. Al più, possono venire arricchiti o sostituiti, ma devono poi essere riposizionati esattamente nel nascondiglio in cui si trovavano.

L’utente che ha scovato il geocache deve attestare il ritrovamento tramite foto – e segnalare eventuali problemi, come il deterioramento dell’oggetto -, dopodiché può proseguire nella sua ricerca.

Il risvolto positivo per il turismo è che spesso le cache vengono posizionate in luoghi turistici secondari. La loro ricerca conduce quindi i giocatori/turisti a scoprire punti di interesse differenti da quelli canonicamente promossi e più conosciuti. A volte, veri e propri gioiellini che contribuiscono a rendere unica l’esperienza di viaggio.

Senza contare che i giocatori più appassionati pianificano le proprie vacanze in base alla possibilità di poter proseguire nel gioco e consultando quindi in anticipo le possibili mete, valutandole in base alla presenza di geocache.

Un’opportunità importante, quella della gamification, che nel corso del nostro viaggio può essere articolata in diversi modi e che aggiunge quel pizzico di sapore in più, che contribuirà a rendere unica la nostra vacanza o il nostro week-end fuori porta.