Si spacciano per poliziotti e tentano di truffare una coppia

Si fingono poliziotti e, presentandosi alla porta di due vercellesi, tentano di convincerli a consegnare del denaro per verificarne la veridicità. Tentativo di truffa, segnalato nella mattinata di mercoledì 14 dicembre, da una coppia che ha allertato la Sala Operativa della Questura di Vercelli per segnalare la brutta avventura loro capitata.

La donna ha raccontato che due uomini in abiti civili si erano presentati in casa asserendo di essere Operatori di Polizia e, mostrando fugacemente uno pseudo-tesserino e possedendo una radio asseritamente collegata alla centrale della Polizia, avevano tentato di trarre in inganno i due coniugi, inducendoli a consegnare loro delle banconote al fine di verificarne la veridicità attraverso degli accertamenti che avrebbero dovuto porre in atto in centrale.

I due malfattori avevano riferito che di lì a poco sarebbe giunta sul posto un’unità cinofila e, pertanto, avevano chiesto ai due coniugi se avessero oro in casa poiché i cani si sarebbero potuti distrarre durante l’ispezione.

La donna, insospettita, ha perciò deciso di chiamare il 112. A quel punto i falsi agenti si sono dileguati. Una Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vercelli si è recata a casa della coppia al fine di raccogliere la testimonianza e documentare i fatti appena accaduti.

Alla luce dell’incremento delle truffe che, nell’ultimo periodo, si sta registrando, la Questura coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sulle tecniche che i truffatori utilizzano per raggirare le vittime fingendosi operatori di Polizia ed asserendo di dover svolgere accertamenti. Tale modalità di truffa si aggiunge ad altre tecniche utilizzate per indurre in inganno e trarre ingiusti profitti, come ad esempio la chiamata effettuata dal “finto nipote” o dalla “finta figlia” che dichiara di trovarsi in difficoltà economica e di necessitare di denaro per far fronte alle cure mediche.

In questi casi, si consiglia di non esitare nel chiamare il 112 e di allertare le Forze dell’Ordine. Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere tenuta se si viene contattati a mezzo telefono in quanto spesso i malfattori rimangono in linea dopo il termine della prima conversazione; infatti, è bene che la potenziale vittima, prima di comporre il numero di emergenza 112, si accerti di aver chiuso la telefonata in atto con il truffatore che, spesso, con l’ausilio di una seconda persona che si finge operatore di Polizia, inganna l’interlocutore sull’artifizio posto in essere dalla prima persona.