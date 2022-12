Discariche nell'area industriale: indagine in corso sull'abbandono di scarti di carrozzeria - foto e video

Sono 140 le contravvenzioni già elevate nel corso dell'anno per errato conferimento o abbandono di rifiuti.

Un'attività di controllo, che ha ricevuto nuovo impulso nel corso dell'anno dalla "guerra" all'abbandono selvaggio dichiarata nel corso dell'anno dal Comune, con il coordinamento del vice sindaco Massimo Simion.

L'ultima zona scandagliata in ordine di tempo è l'area industriale dove da tempo si sono evidenziate molte criticità.

«Abbiamo individuato un trasgressore per l'abbandono selvaggio di rifiuti nella zona - spiega Simion -. Ed è in corso un'indagine per lo smaltimento irregolare di rifiuti provenienti da una carrozzeria». Anche in quest'occasione, insieme alla Polizia locale è intervenuto il personale Asm che si occuperà di ripulire l'area.