SANTHIA’ – “Scegliamo il nostro futuro”: è questo il titolo del

concorso letterario “Jacopo Durandi” edizione 2023: anche quest’anno

viene istituito il concorso letterario di carattere nazionale volto ad

arricchire la città di momenti culturali con il coinvolgimento anche

di poeti e scrittori santhiatesi, oltre che al far conoscere Santhià

in tutta Italia attraverso la creatività dei partecipanti. Giunto alla

sua 7° edizione, questo concorso è a tema libero e si articola nelle

sezioni poesia, narrativa e giovani. Per parteciparvi al concorso è

necessario aver compiuto la maggiore età al momento della

presentazione dell’opera per le sezioni poesia e narrativa, mentre per

la sezione giovani è necessaria un’età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Il bando è disponibile nella sua interezza sul sito istituzionale

comunale e sulla pagina Facebook del Comune. Verrà elargito un

riconoscimento economico all’opera vincente per ognuna delle sezioni.

La presentazione degli elaborati dovrà avvenire tramite mail a

dialoghidiprimavera.santhia@gm<wbr></wbr>ail.com, la data per le iscrizioni va

dal 1 gennaio al 28 febbraio 2023. “Presento oggi un’iniziativa che

gode di ampio gradimento da parte della cittadinanza e del pubblico

che, da tutta Italia, continua a partecipare. Oggi siamo alla settima

edizione di questo bel premio con al centro la creatività e la

cultura: l’anno scorso è stato un successo con oltre 65 elaborati

consegnati, successo che speriamo di replicare anche quest’anno.

Principale obiettivo è offrire momenti di condivisione che possano

interessare varie fasce d'età e, al contempo, individuare proposte

culturali con aspetti sempre innovativi”, commenta Renzo Bellardone,

consigliere con delega alla cultura.