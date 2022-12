Furti nelle cabine delle fototessere: due persone in arresto a Novara

Nella serata del 12 dicembre, un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Novara – durante l’attività di controllo del territorio, ha controllato un’auto sospetta, simile a una vettura ripresa, circa due mesi, dopo seguito di un furto esperito nella cabina delle fototessere di viale Roma.

Gli agenti hanno identificato i due occupanti, un uomo e una donna residenti nell’astigiano, e perquisito il veicolo, all’interno del quale erano presenti numerosi attrezzi da scasso e una cassa contenente circa duecento euro in monete e banconote di piccolo taglio. I due controllati, inoltre, risultavano avere numerosissimi precedenti penali per piccoli furti in chiese, macchinette e cabine.

Mentre un equipaggio della Squadra Volante li ha accompagnati in Questura, un altro ha effettuato un giro di controllo nella zona di via XXIII Marzo. Poco dopo è stata trovata una cabina per fototessere danneggiata e dalla quale era stata asportata la cassa raccogli monete. Un colpo avvenuto pochi minuti prima, visto che gli agenti sono anche riusciti a percepire l’odore di bruciato tipico del metallo tagliato.

Dopo aver contattato il responsabile della ditta, che, in Questura, ha riconosciuto la cassa quale componente proprio della cabina di via XXIII Marzo, i due sospetti sono stati tratti in arresto e, dopo la redazione degli atti di rito, sono rimasti nelle camere di sicurezza della Questura sino alla mattinata odierna in attesa di giudizio per direttissima.

Al termine della udienza, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha poi disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari nelle rispettive residenze, fuori provincia.

Ai due il Questore ha anche applicato la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Novara.