Un mercatino di Natale baciato dal sole

BIANZE’ – “Siamo stati baciati dal sole e non solo: quello di domenica

è stato un evento che ci ha regalato tanta soddisfazione abbiamo

raccolto recensioni positive da parte del pubblico ma anche dagli

hobbisti e dai commercianti per l’ottima organizzazione frutto di un

lavoro accurato e di importanti collaborazioni. Non potevamo chiedere

di meglio”: è questo il commento del presidente della Pro loco Alessio

Lomartire, a manifestazione conclusa. “Al Natal pu bel ca iè” tenutosi

domenica è stato un successo su tutti i fronti: c’è stata una grande

affluenza di pubblico, ci sono stati momenti di grande intrattenimento

e divertimento, tanti gli avventori di paesi anche distanti da Bianzè

che hanno apprezzato soprattutto la zona food con varietà di cibo. “La

serata si è conclusa con lo Apreski party, al quale tantissimi giovani

hanno ballato come se si fosse in una località montana: ci siamo

divertiti un sacco – commenta ancora Lomartire – ci tengo tanto a

ringraziare ancora tutte le persone che hanno reso possibile la

riuscita della giornata, insieme a tutta l’amministrazione e gli

operatori comunali, alla polizia locale. Oltre a tutte le persone che

hanno partecipato alla giornata: è stato un immenso piacere concludere

l’anno con tutti voi! Presto nuove date, nuove idee, nuovi eventi!

Restate connessi con la nostra pagina”. “Da parte mia desidero

ringraziare la Pro Loco per la fiducia accordatemi nell’organizzazione

e tutte le persone che sono intervenute”, commenta Giovanna di Gio

Events, in qualità di collaboratrice nell’organizzazione.



Tante le cose proposte al pubblico lungo tutto corso Italia e in zona

Piantale: Street band tutto il giorno con diversi gruppi Tris d’assi,

Gli zampognari della fossa, Cui da ribote, Una voce per loro.

Molteplici di stand di espositori da fuori ma soprattutto di

espositori bianzinesi e delle varie associazioni: Combattenti e

reduci, Alpini di Livorno Ferraris, Protezione civile e volontari di

Bianzè, Gruppo attacchi e cavalieri, Associazione Leidaa difesa

animali, Associazione Vita 3, Club cavalli d’acciaio, associazione La

carbondola gruppo cinofilo, Unitrè Bianzè. Presenti come sempre in

queste occasioni, le scuole e la biblioteca che hanno esposto dei

bellissimi lavoretti fatti dagli studenti e la Consulta Giovani che ha

intrattenuto grandi e piccini con giochi come “indovina il peso del

salame e vincilo” e “abbatti le lattine”. Sul Piantale è stata

allestita la casa di Babbo Natale dove i bambini hanno potuto portare

la loro letterina e incontrare Babbo Natale in persona e anche

ammirare le capre valdostane, i pony e gli alpaca.



Molto soddisfatti i negozianti e gli espositori: “E’ stata una

giornata fantastica! Siamo stati fortunati anche per il bel tempo e

gli organizzatori sono stati davvero top, hanno curato tutto fin nei

minimi dettagli – commenta Luana Rossato di Magicalù – sono davvero

stati premurosi nel non farci mancare nulla e hanno creato proprio un

giorno di festa in allegria: speriamo in altre giornate così”.

“E’ stato veramente un grande successo, strepitoso! Organizzato alla

perfezione – afferma poi Novella Volpato, di La bottega dei sapori -

da chi ha organizzato, collaborato e partecipato: è stato fatto

davvero un grande lavoro”.



“Ci ha davvero scaldato il cuore vedere tanta affluenza di gente: in

un momento storico in cui si cerca sempre il mercatino più grande, più

bello, più lontano o i negozi più alla moda nelle grandi città, è

stato davvero gratificante vedere che tante persone invece hanno

scelto di venire a visitare il nostro piccolo paese. Ha ripagato di

tutti gli sforzi dell’organizzazione”, concludono Isabella e Gabriele

della Panetteria pasticceria Accio.