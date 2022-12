Rotary Vercelli: service di Natale pensando ai bambini

Martedì 13 dicembre si è svolta la cena degli auguri di Natale per i soci del Rotary Club Vercelli, che si sono ritrovati all'Agriturismo Greppi di Crescentino. Erano presenti un gran numero di soci del Club, nonchè i membri del Rotaract ed Interact di Vercelli. In un'atmosfera molto suggestiva, dopo il discorso della presidente del Club Adriana Sala Breddo, questi ultimi hanno posizionato su ognuno dei tavoli una candela rossa, simbolo della luce del Natale.

Presenti alla conviviale l’assistente al governatore Benedetta Delleani, che ha portato i saluti del governatore del distretto Marco Ronco, Giorgio Delleani della commissione Azione professionale e Pubblico Interesse con la moglie Cristina Bay, il presidente del Rotary Sant’Andrea Fabrizio Pissinis con la moglie Rossella Cerutti e il presidente di ATL Biella-Vercelli Pier Giorgio Fossale con la moglie Carla Barale.

La serata si è quindi svolta all'insegna della spirito natalizio e della solidarietà. Infatti sono stati presentati due nuovi services in favore dei bambini.

Il primo è a sostegno delle bambine nepalesi, aiutando il Rotary Club di Kathmandu a realizzare dei servizi igenici in una scuola di una delle più remote ed alte valli himalayane. La relativa raccolta dei fondi necessari per la sua realizzazione è stata effettuata mediante una simpatica "asta silenziosa", organizzata dal socio Luca Migliau e dalla moglie Graziella, che hanno messo in palio una damigiana dipinta con motivo natalizio dalla stessa signora Graziella. Ad aggiudicarsi il premio è stato il socio Maurizio Sanzone.

Il secondo service, presentato dalla socia Benedetta Delleani, coinvolge parte del distretto ed è realizzato in unione con la comunità ucraina vercellese e ha ad oggetto la preparazione e l'invio in Ucraina di pacchi regalo per bambini di età compresa tra gli 0 e i 14 anni.

Momento importante della serata è stato l'ingresso del nuovo socio Fabrizio Finocchi, funzionario della Regione Piemonte che alle spalle ha esperienze amministrative e internazionali, presentato dal socio Sergio Macciò.

La serata è stata allietata da intermezzi musicali in cui la presidente Adriana Sala, il past president Luca Aguggia, Liana Attimonelli Villani e Claretta Breddo si sono cimentati in canti natalizi.