Serata a fari spenti per Engas Hockey Vercelli battuta in trasferta a Lodi per 5-2

Engas Hockey Vercelli perde in trasferta a Lodi per 5 a 2. Brutta serata al Pala Castellotti per i ragazzi di Crudeli che disputano un primo tempo assolutamente negativo in cui sono imprecisi, spesso non gestendo bene palla, mettendo in pista azioni poco incisive e anche affidandosi troppo ai tiri da distante. Al contrario il Lodi è brillante, produce continuamente e bene, tanto che si va a riposo sul 3 a 0. La seconda frazione inizia e si incanala sul medesimo canovaccio della prima, ma poi HV, dopo aver subito la quinta rete, va in gol due volte: dai dieci minuti alla fine si vede un Engas più fedele al proprio valore, ma è troppo tardi.

HV, ricordiamo ormai sicura dell’accesso ai quarti di Coppa Italia, resta con 17 punti all’ottavo posto in classifica. Per il campionato si ritorna in pista mercoledì 21 dicembre, ultima giornata di andata, con i nerogialloverdi che riceveranno in casa il Bassano domani impegnato con il Follonica. Fra quattro giorni l’Engas sarà in Francia per il debutto europeo della sua storia in WSE Cup in un gironcino con i padroni di casa del Noisy Le Grand e gli spagnoli del Lleida.

Primo tempo: il Lodi inizia con Porchera fra i pali (il capitano Grimalt è assente per squalifica), Giovannetti, Antonioni, Najera, Fernandes HV risponde con la propria formazione base: Verona in porta, Tataranni, Zucchetti, Oruste, Neves. Il Lodi inizia premendo molto, tanto che dopo un minuto e mezzo colpisce un palo con Antonioni, questa sera capitano dei lombardi. Zucchetti ci prova due volte con la sua specialità, il tiro da lontano, trovando pronto Porchera. Neves taglia dentro l’area avversaria provando un pallonetto che non risulta particolarmente insidioso. I padroni di casa, dopo cinque minuti, si portano in vantaggio con un contropiede condotto dalla sinistra da Antonioni che poi mette in mezzo per Pablo Najera: lo spagnolo infila l’1 a 0. Il raddoppio dei giallorossi si concretizza dopo appena due minuti: Giovannetti tira, Verona respinge, Fernandes si avventa sulla pallina alla destra della porta vercellese, compie un giro su stesso e insacca da posizione difficile. Dopo un fallo su Zucchetti, Neves tira da lontano la punizione, Porchera risponde. Il Lodi è ancora pericoloso con una veloce ripartenza di Faccin e Barbieri, con Verona che para il tiro del 17 giallorosso. Quando mancano dieci primi alla fine della frazione iniziale, il Lodi realizza un’altra micidiale ripartenza: Zucchetti interviene su Faccin strattonandolo, gli arbitri assegnano una punizione di prima. Najera la batte ed infila sotto la traversa il 3 a 0 dopo una doppia finta. HV tenta di accorciare il passivo con un tiro dalla tre quarti sinistra da parte da Tataranni che chiama in causa Porchera. Su contropiede, Fernandes scocca un gran fendente dopo un sgroppata sulla fascia sinistra, ma la pallina vola alta. Subito dopo, Canet impegna l’estremo difensore avversario. Sul versante opposto, Verona non si fa ingannare da un pregevolissimo tiro da sotto gamba di Andrea Fantozzi. Quando manca un minuto e mezzo alla prima sirena, doppia occasione per ambo le squadre: prima Canet dalla destra porta insidia nell’area avversaria e poi è Fernandes ad involarsi e tirare, ma Verona para. Il tempo termina con una chance per Neves. Si va a riposo sul 3-0.

Secondo tempo : HV inizia cercando il gol ancora con tiri da lontano, tre nei primi cinque minuti. Poi, Neves interviene (in realtà in modo parso leggero) su Najera, per gli arbitri è rigore . Fernandes si porta sul dischetto, ma colpisce il palo a destra di Verona. Poco dopo, i bicciolani perdono palla ed è Verona a negare la rete a Fernandes sull’ennesima ripartenza dei lodigiani. Zucchetti, con un diagonale rasoterra da destra, chiama Porchera ad un buon intervento. Il Lodi cala il poker con un tiro di Barbieri, servito da Giovannetti da dietro la rete del Vercelli. Subito dopo, in contropiede, giunge il cinque a zero di Giovannetti, su assist di Fantozzi. A seguire, HV realizza la sua prima rete con Canet che infila Porchera inserendosi in area dal centro, su passaggio di Neves dalla destra. Lo stesso Neves impegna il portiere avversario con un diagonale che lo costringe ad una deviazione di gomito. Sempre Neves è pericoloso dalla destra con una bordata neutralizzata da Porchera. Sono i prodromi alla rete del 5 a 2 dello stesso portoghese, realizzata con un siluro dalla fascia sinistra. Subito dopo, Najera coglie una traversa. Poi, Zucchetti toglie una gran pallina a Fernandes che si trovava in posizione molto pericolosa davanti a Verona. A seguire, altro tiro di Neves e nuova parata di Porchera. Sul lato opposto, Verona nega la tripletta a Najera. La partita termina col punteggio di 5-2.

TABELLINO

Formazioni : Amatori Wasken Lodi : 49 Porchera in porta, 4 Giovannetti, 7 Najera, 13 Fiazza, 17 Barbieri, 54 Fantozzi, 63 Antonioni, 5 Faccin, 9 Fernandes, 71 Raveggi. Allenatore: Pierluigi Bresciani Engas Hockey Vercelli : 84 Verona fra i pali, 3 Brusa, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 18 Zucchiatti, 74 Neves, 77 Loguercio, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa. Allenatore: Roberto Crudeli

Arbitri: Luca Molli e Antony Louis Hyde

RETI: 1°T : -20’05 Najera (Lodi) 1-0; -18’03 Fernandes (Lodi) 2-0; -10’03 Najera (Lodi) 3-0. 2°T -11’32 Barbieri (Lodi) 4-0; -10’56 Giovannetti (Lodi) 5-0; -10’36 Canet (HV) 5-1; -7’13 Neves (HV) 5-2

COMPUTO FALLI FINALE : Lodi 6; HV 5