"La fabbrica dei sogni", un'emozione in musica per tutta la famiglia

Si prosegue con gli spettacoli in cartellone al Civico per la stagione teatrale 22/23 organizzata dal Comune di Vercelli e Fondazione Piemonte dal Vivo. Dopo il grande successo di Silvio Orlando con "La vita davanti a sè", venerdì 16 dicembre alle 21 si cambia "musica". E' il caso di dirlo, perché proprio di musical si tratta. Come nelle migliori tradizioni natalizie.

Molti vercellesi ricorderanno "A Christmas Carol", lo spettacolo dello scorso anno, portato in scena dalla Compagnia BIT , accolto con grande entusiasmo da grandi e piccini, tratto da uno dei più famosi, letti ed amati racconti di Charles Dickens.

Ebbene. Visto l'ottimo risultato ottenuto, l'assessore Gianna Baucero ha deciso di continuare a diffondere questa bella consuetudine dei musical dallo spirito natalizio, ovverosia magico. La scelta è caduta questa volta su "La fabbrica dei sogni" uno spettacolo emozionante per tutta la famiglia, un meraviglioso viaggio nel mondo dei sogni, che condurrà ogni spettatore, da 0 a 99 anni, in castelli incantati di terre lontane, per mari burrascosi dove onde impetuose si infrangono su scogliere di meravigliose sirene…

La Fabbrica dei Sogni è la fabbrica che abbiamo sempre sognato, dove si produce tutta la nostra immaginazione. Qui costruire sogni non costa nulla; in questo luogo magico possiamo tornare a fantasticare, tra colpi di scena, salendo sul tappeto volante di Aladin verso l’Oriente, attraversando regni misteriosi, entrando nella foresta del Re Leone o volando con Mary Poppins… E’ sul palcoscenico che prende vita tutta la magia del teatro, tra note musicali, luci e colori dei costumi… e l’intero pubblico si riscoprirà libero di tornare un po’ bambino perché, in fondo, solo non smettendo di credere nei propri sogni un giorno essi si potranno realizzare.

La Compagnia Bit, fondata nel 2007 a Torino, vanta oggi più di 1.000 rappresentazioni nei teatri di tutto il mondo. Oltre a La Fabbrica dei Sogni, la Compagnia ha messo in scena altri successi come All That Musical, Wild West Show, Celebrities, Bit Motion e gli inediti e acclamatissimi Il Principe Ranocchio musical (candidato agli Oscar Italiani del Musical 2016 nelle categorie “Miglior Musical” e “Migliori musiche originali”) e A Christmas Carol musical. Nel 2016 Compagnia Bit ha inaugurato la sede torinese dell’Accademia Internazionale del Musical, con l’intento di creare un’eccellenza italiana nel genere.