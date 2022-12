«...E Pace in Terra», serata di musica per sostenere "Un tetto per tutti"

“… e Pace in Terra”. Con questo augurio evocativo la Caritas diocesana propone, sabato, alle 20,45 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, una serata di musica e solidarietà. Il coro valdostano Nouvelle Harmonie, diretto dal maestro Marco Benech, che ha rappresentato la Regione Valle d’Aosta in diversi contesti culturali in Italia e all’estero e la soprano vercellese di fama internazionale Fernanda Costa, sono i i protagonisti del concerto finalizzato a raccogliere fondi a sostegno del progetto "Un tetto per tutti" che Caritas porta avanti ormai da anni.

«Ogni giorno – spiega Carlo Greco, direttore della Caritas eusebiana, presentando la serata – aumenta la richiesta di aiuto da parte di chi non riesce più a fronteggiare le spese di vitto e alloggio e, con l'aumento nei costi dell'energia prevediamo che, dall'inizio del 2023, le richieste di aiuto aumenteranno in modo significativo».

Caritas, attraverso gli undici alloggi che gestisce in città e gli spazi di Casa Colombo al Belvedere, ospita quasi sessanta persone, pagando direttamente le spese di gestione degli appartamenti. «L'obiettivo è offrire a ciascuno un percorso che li aiuti a incamminarsi verso l'autonomia – commenta il diacono Roberto Mattea, che segue l'emergenza abitativa –. Purtroppo in questo momento di crisi è molto difficile, perché alcune persone non hanno le competenze professionali per inserirsi nel mondo del lavoro, oppure sono in là con gli anni, o hanno problemi di salute. Inoltre diamo un aiuto a persone in difficoltà con il pagamento delle utenze».

Anche per questo, dunque, l'attività di raccolta delle offerte diventa tanto più importante. Oltre che al concerto, sarà possibile anche donare attraverso un conto corrente appositamente aperto (l'Iban è reperibile nella locandina della manifestazione, foto sotto. ndr).

«Si allungano anche i tempi di permanenza in tutte le strutture comunali di accoglienza – spiega l'assessore ai Servizi sociali, Ketty Politi –: e il mondo del volontariato intercetta situazioni di marginalità estrema, integrando la propria attività con quella degli uffici e aiutando le persone a inserirsi in un percorso di assistenza strutturato».